К 1 сентября в ДНР капитально отремонтируют почти две сотни школ и детсадов

Школы и детсады в ДНР приобретают внутри и снаружи современный вид. Фото: ТГ/Толстыкина

К 1 сентября в ДНР будут капитально отремонтированы почти две сотни школ, детсадов и вузов. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

- В текущем году работы полностью завершены на 38 объектах, еще в 176 учреждениях они продолжаются. На сегодняшний день капремонты проводятся в 74 общеобразовательных организациях, 94 дошкольных образовательных учреждениях, на 5 объектах профессионального образования и в 3 организациях высшего образования. В большинстве учреждений завершить ремонтно-восстановительные работы планируется до 1 сентября, - рассказала вице-премьер.

Она отметила, что детский сад, школа, колледж или университет – это второй дом для детей. Большую часть своего времени они проводят в стенах образовательных учреждений. И поэтому необходимо сделать пребывание там максимально благоустроенным.

- Говоря о ремонтах объектов образования, мы говорим, прежде всего, о качестве жизни. Каждый ребенок должен учиться в комфортных и современных условиях вне зависимости от того, живет он в городе или поселке. Поэтому по всей Республике продолжаются ремонтно-восстановительные работы в образовательных организациях. Значительную помощь в этом нам оказывают регионы-шефы, - подчеркнула Лариса Толстыкина.

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