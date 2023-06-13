В ДНР ждут решения Центризбиркома России о начале предвыборной кампании

В ДНР партия «Единая Россия» провела в мае предварительное голосование. Фото: АГ ДНР

ДНР полностью готова к началу избирательного процесса, ожидается соответствующее решение Центральной избирательной комиссии РФ. Об этом сегодня сообщила член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

- На сегодняшний день мы готовы полностью к началу избирательного процесса. Сейчас ожидаем разрешения от Центральной избирательной комиссии о начале избирательной кампании, в связи с тем, что в нашем регионе, как и во всех новых регионах введено военное положение, — сказала Шишкина.

Она добавила, что в ДНР республиканская нормативно правовая база уже приведена в соответствие с федеральным законодательством. По словам депутата, выборы планируется провести в течение трех дней. Кроме выборов в местное заксобрание (Народный Совет), пройдет голосование за муниципальных депутатов в 12 городских и 18 муниципальных округах.

- Ближе к дате выборов, после консультаций с Министерством обороны РФ, будет приниматься решение будет ли это дистанционное либо очное голосование, потому что в приоритете у нас стоит жизнь и здоровье граждан, — подчеркнула Шишкина.

Напомним, в конце мая Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении выборов в регионах с военным положением. Поправки внесены в пункт 4 статьи 7 закона «О военном положении». Они позволяют провести в сентябре текущего года выборы в заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Документом установлено, что руководитель региона будет вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центризбирком предложение о проведении выборов на территории субъекта. Выборы и референдумы в регионах, где введено военное положение, или в их частях будут проводиться по решению ЦИК РФ после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Военное положение в Республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях было введено указом президента 19 октября 2022 года. Выборы намечены на 10 сентября – Единый день голосования в РФ.

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