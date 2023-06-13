Истории ветеранов Великой Отечественной войны из Донбасса издадут отдельной книгой

Мемориал освободителям Донбасса в Донецке Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» соберут истории ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Донбассе, для книги «Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Донбасс». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Всероссийской политической партии «Единая Россия».

- С каждым годом ветеранов, которые в годы Великой Отечественной войны сражались за свободу нашей страны, становится все меньше. Они рассказывают много историй, знать которые, рассказывать другим людям, молодежи — наш долг. Мы помним и будем помнить всегда о том, ради чего сражались наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки. Для сохранения памяти о великом подвиге советского народа наши волонтеры будут собирать эти истории. А уже в 2024 году мы планируем выпустить специальное издание книги «Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Донбасс», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В Донбасс отправился очередной отряд волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Фото: МГЕР

Тем временем, в преддверии Дня памяти и скорби в новые регионы отправился 38-й отряд волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В его составе более 30 человек, которые будут помогать людям в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, а также в больницах и госпиталях в Донецке и Луганске.

Напомним, День памяти и скорби — одна из самых печальных дат в истории России. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Ежегодно 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны принято чтить память всех погибших в боях, во время обстрелов и бомбардировок, казненных и замученных в концлагерях и в ходе карательных рейдов, умерших в блокаде, тылу или оккупации от голода, холода и болезней.

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