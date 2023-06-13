Жители ДНР могут по видео поздравить с праздником медицинских работников

Дмитрий Гарцев и Анна Железная обратились к жителям с призывом. Фото: Скриншот видео «ЕР» ДНР

Жители ДНР могут принять участие в конкурсе и по видео поздравить с праздником медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

- Поздравим наших медработников с праздником! С таким призывом обратились к жителям Республики единороссы и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев и генеральный директор Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная. Они стали инициаторами конкурса на лучшее поздравление медиков ДНР с профессиональным праздником, который у нас в этом году отмечают 18 июня, - говорится в сообщении.

В «Единой России» рассказали, что любой житель Донецкой Народной Республики может записать видеопоздравление медицинским работникам Республики или доктору, к которому у него есть особая благодарность. Затем необходимо переслать видео на электронную почту erdonetsk@yandex.ru и опубликовать его в своих соцсетях с хэштэгами #ЕРДНР #ЕдинаяРоссия #МедикиГерои #Минздрав.

- Работы победителей конкурса войдут в видеопоздравление медработников, которое будет опубликовано на ресурсах «Единой России» ДНР и Минздрава ДНР.

Напомним, День медицинского работника отмечается в Российской Федерации в третье воскресенье июня. В нынешнем году дата выпала на 18-е число.

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