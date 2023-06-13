Энергетики и газовщики ДНР получили награды Минэнерго России

Награды вручал первый заместитель министра угля и энергетики ДНР Анатолий Нестеренко (слева). Фото: МинУЭ ДНР

Энергетики и газовщики ДНР получили награды Министерства энергетики Российской Федерации. Награды им вручил первый заместитель министра угля и энергетики ДНР Анатолий Нестеренко. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Торжественное мероприятие прошло в Министерстве угля и энергетики, куда приехали сегодняшние герои – сотрудники «Региональной энергопоставляющей компании», «Государственной магистральной сетевой компании», «Донбасстрансгаза»» и «Донбассгаза».

Грамоты и благодарности получили сотрудники энергетической и газовой отрасли ДНР. Фото: МинУЭ ДНР

- Сегодня важный и приятный момент. Я вручаю вам заслуженные награды Министерства энергетики Российской Федерации. Каждый из вас их достоин, и заслужил неоднократно. Вы делаете очень ответственное и нужное дело для всего нашего государства, для его жителей, - обратился Анатолий Нестеренко. – Мы очень благодарны вам за вашу работу, за дело, которому служите. Поздравляю вас.

Почетные грамоты и Благодарности подписаны министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд Почетными грамотами было награждено пять специалистов, стольким же были объявлены ведомственные Благодарности.

Грамоты и благодарности получили сотрудники энергетической и газовой отрасли ДНР. Фото: МинУЭ ДНР

Сотрудникам энергетической и газовой отраслей сегодня приходиться работать в непростых условиях. В их мирный труд давно уже внесли коррективы боевые действия и постоянные обстрелы населенных пунктов Донбасса. Однако, каждый из этих специалистов, нередко с риском для жизни и здоровья, неоднократно попадая под вражеский огонь, продолжает выполнять свою ежедневную работу – в домах людей должны быть свет и тепло, промышленные предприятия должны продолжать функционировать.

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