ВСУ обстреляли район вокзала Донецка в День России

Разбитые витрины быстро закрыли фанерой Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В понедельник, во второй половине дня, жители Привокзального услышали резкий свист и сильный грохот. Реактивный снаряд БМ 21 «Град» ВСУ ударил в Привокзальную площадь, просто уткнулся в асфальт.

Место прилета обозначили знаком аварийной остановки Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В результате погибла 22-летня девушка, был ранен маленький ребенок. Также ранения получили трое женщин и двое мужчин, которые не были военнослужащими.

Воронка от «Града» Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Корреспонденты «Комсомолки» побывали на месте трагедии.

- Сколько уже можно разрушать мирный район! Еще повезло, что был выходной, рынок не работал, как и многие торговые точки, - говорит местная жительница Светлана Никольская. – Погибшую девушку жаль. Теперь все обсуждаем, что будет, если маршрутки не будут к нам доходить? В целях безопасности, конечно.

Снаряд угодил напротив остановок маршруток №37, 70, 26, 46 и других. Это конечная остановка, здесь всегда много людей.

Так выглядели торговые павильоны после обстрела. Фото: СЦКК

Отправляемся посмотреть последствия обстрела на следующий день рано утром. В 6 утра жизнь близ ж-д вокзала уже кипит.

- Идем по расписанию, - сказал водитель маршрутки №26 Сергей. – Каждый из нас уже не раз попадал под обстрел. Жизнь такая.

Обломки разбитых витрин еще не убрали Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

О вчерашнем обстреле напоминает красный треугольник – дорожный знак у воронки, яма в асфальте, разбитые стекла, которые смели в кучу, но еще не убрали. А вот пострадавшие витрины уже заколотили фанерными плитами . Временно безработный Степаныч, мужчина лет в возрасте за сорок, помогал убирать стекла и ставить фанерные плиты вечером, сразу после обстрела. А рано утром уже пришел забрать у хозяйки одной из торговых точек честно заработанные пол-литра в качестве премии и, конечно, немного денег.

В жилых домах выбило часть окон Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Еще с тем ужасом не справились, - Степаныч показывает на последствия обстрела рынка в сентябре прошлого года. – А они продолжают нас убивать! Я тогда (в сентябре – Ред.) грузчиком здесь работал, тоже отхватил – осколок мышцу пробил на правой ноге. Грузчиком работать уже не могу, но мусор убирать, окна, витрины заколачивать – запросто. Но мечтаю, чтоб этой работы у меня не было, потому что мы этих нелюдей победим.

Последствия обстрела рынка около вокзала в сентябре 2022 года еще не убрали Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Власти Донецка 12 июня подвели итоги артудара ВСУ по мирным жителям Привокзального.

—Нарушено дорожное полотно, перебита контактная троллейбусная сеть и повреждено остекление торговых павильонов. В многоквартирных домах по улице Артема нарушено остекление, — отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

С утра 13 июня движение троллейбусов уже возобновилось.

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