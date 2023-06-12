ВСУ разбросали в ДНР противотанковые мины натовского образца

Так выглядит мина АТ-2. Фото: СЦКК

ВСУ продолжают террористические обстрелы ДНР. 12 июня из-за попадания украинского снаряда в район железнодорожного вокзала Донецка погибла 22-летняя женщина, еще три женщины и двое мужчин были ранены.

Однако коварство ВСУ этим не ограничивается.

Как рассказали «Комсомолке» в силовом ведомстве, в южных районах ДНР, где сейчас завершается посевная кампания, противник разбросал мины АТ-2 немецкого производства.

После продолжительных дождей выросла трава, АТ-2 в ней почти не заметны. Иногда даже военные не понимают, с чем столкнулись.

- Мина выглядит как цилиндр с торчащей антенной. Нельзя ее трогать, даже палкой. Мина противотанковая, проезд любой техники, даже гражданского автомобиля, может вызвать взрыв. Нужна крайняя осторожность! - пояснили «Комсомолке» саперы.

Ат-2 разбрасывают из натовских ракет с кассетной боевой частью (на фото). Бывает так, что мина после падения искорежена. Это делает ее опаснее двойне.

- Любой непонятный предмет по умолчанию опасен. Лучше перестраховаться и обойти его на расстоянии, как минимум, 80 метров. Пусть даже по ошибке за мину вы приняли какой-то мусор – ничего страшного. Саперы разберутся. А вот в другом случае может быть беда, - рассказали «Комсомолке» саперы.

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