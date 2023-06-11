Пальме Алексея Мерцалова исполнилось 127 лет: Мэр города рассказ об истории создания статуи, которая произвела настоящий фурор на выставке

Копия в городе Донецке. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

В рамках проекта «Все о Донецке», приуроченного ко Дню города, глава администрации столицы Республики Алексей Кулемзин рассказал в своем телеграм-канале о пальме Алексея Мерцалова.

По словам мэра города, выкованная из цельного куска рельса, она произвела настоящий фурор среди посетителей выставки и журналистов. Первые ее представили на Всероссийской промышленной выставке, которая проходила Нижнем Новгороде с 9 июня по 13 октября 1896 года.

- Темные рассеченные листья, веером расходящиеся от ствола, так легки, а тонкий шершавый ствол так гибок, что вначале трудно поверить, что это не живое растение, вывезенное с кавказского побережья, а тончайшее произведение искусства, - писали газеты о пальме Алексея Мерцалова.

Фото: t.me/kulemzin_donetsk

На этой выставке пальма завоевала Гран-При, а через четыре года ей достался главный приз на Всемирной выставке в Париже.

- Высота пальмы составляет 3 метра 53 сантиметра, от ствола отходят десять листьев, верхушка украшена венчиком. Она была установлена в кадке из четырех рельсовых стоек. Вес конструкции 325 килограмм, - пишет Алексей Кулемзин.

Глава города добавил, что сейчас пальма находится в музее Санкт-Петербургского горного института, а в Донецке установлены две копии пальмы Мерцалова: в Музыкальном парке и на бульваре Пушкина.

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