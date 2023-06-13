Киев теряет веру в «Пэтриоты»

Во вступительном слове к селекторному совещанию министр обороны Сергей Шойгу (на фото) рассказал о ходе специальной военной операции: «Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более четырехсот танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов».

Глава военного ведомства продолжил список потерь ВСУ вооружений и боеприпасов, в котором оказались исключительно ракеты и снаряды стран НАТО: 196 реактивных снарядов «Хаймарс», 16 ракет «Харм» и 29 крылатых ракет большой дальности «Сторм Шэдоу».

«Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям. Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары», - предупредил министр.

Глава военного ведомства отметил, что только за последние дни нашей группировкой были уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот» в Киеве, и выразил сожаление о том, что военная поддержка Украины западными странами «лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей Шойгу поблагодарил воинов за самоотверженные и решительные действия.

Он сообщил, что по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами 155-я бригада морской пехоты награждена орденом Жукова. Почетные наименования «гвардейские» присвоены 291-й артиллерийской бригаде,

55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку.

«Хочу особо отметить военных медиков, которые, зачастую рискуя жизнью, спасают наших военнослужащих, оказывают помощь мирным жителям. Более 75% специалистов медицинской службы получили боевой опыт в зоне специальной военной операции», - отметил Шойгу.

Также Указом Президента России Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского награжден орденом Александра Невского. И напомнил, что ранее орденом Александра Невского была награждена Военно-медицинская академия имени Кирова.