Детям участников СВО - летний отдых и льготы в вузах

Бойцы могут быть спокойны - их дети не останутся без заботы.

ПРОВЕСТИ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

В регионах России продолжают вводить новые меры поддержки для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. И если в самом начале речь шла об отмене платы за детсады, бесплатных школьных обедах, то сейчас мер поддержки стало больше, и они касаются максимального количества аспектов жизни.

В Москве дети участников СВО смогут принять участие в оплачиваемых стажировках и примерить на себя одну из популярных профессий. Проект «Лето в новом формате» проходит уже не первый год, в нем участвуют подростки 14 - 18 лет. Они могут выбрать для себя одну из 200 специальностей и попробовать стать фотографом, звукорежиссером, экологом, дизайнером, программистом, юристом. На стажировку ребят принимают крупнейшие организации, в числе которых ВДНХ, Мослифт, Мосстрой, Московский метрополитен.

- Вся стажировка занимает не больше 80 часов. У ребят будет возможность выбрать организацию, расположенную максимально близко к дому. За каждым подростком закрепляются наставник от принимающей организации и персональный куратор из центра «Моя карьера», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Стажерам заплатят стипендию и выдадут характеристику, которую затем можно будет использовать при поиске работы или поступлении в вуз.

Смогут дети участников СВО и бесплатно отдохнуть в летних лагерях. О выделении 3 тысяч путевок для них рассказал недавно губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что ребята отдохнут в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе. Смена будет длиться 14 дней.

Такую же поддержку готовы оказать семьям бойцов, отстаивающих границы России, и в других регионах страны. В Крыму принято решение отправить детей военнослужащих в санатории и лагеря республики за счет бюджета. При этом не важно, был ли мужчина призван по мобилизации или стал добровольцем, контрактником. В Кировской области бесплатно примут детей участников СВО 18 загородных лагерей.

Узнать о полагающихся льготах в своем регионе можно в министерстве социально-демографической политики на местах.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Особое внимание государство уделяет тем детям военнослужащих, которые в этом году поступают в вузы. Кстати, льготы действуют и для студентов, участвовавших в операции. В первую очередь введена квота не менее 10% от общего числа бюджетных мест на направлении подготовки. По ней без экзаменов смогут поступить дети героев РФ, бойцов, награжденных тремя орденами Мужества, военнослужащих, погибших или получивших увечье либо заболевание в ходе СВО. Дети остальных участников СВО поступают по результатам ЕГЭ или вступительных экзаменов в вузе, но конкурируют только с теми, кто также проходит по квоте.

БОЛЬШЕ МЕР

Что еще должен вуз?

- Снизить стоимость обучения на платном отделении или же дать рассрочку на оплату,

- в первоочередном порядке обеспечить местом в общежитии,

- вуз может освободить таких детей от платы за общежитие или снизить ее размер,

- предоставить материальную помощь, размер которой определит сам вуз.

БОЛЬШЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ В ЕДИНОМ СТАНДАРТЕ

Все меры поддержки участникам СВО и их семьям прописаны в едином стандарте мер поддержки. Этот список хорошо проработан, в том числе с учетом мнения самих представителей семей военнослужащих. По этому перечню дети, супруг, родители бойцов могут покупать по льготной цене билеты в региональные и муниципальные культурные учреждения, бесплатно заниматься в кружках и секциях. Ребят из семей участников операции должны в первую очередь зачислять в спортивные группы и секции, бесплатно выдавать им инвентарь и экипировку. Школьников должны в первую очередь зачислять в группы продленного дня (платить за это родителям не придется). Их бесплатно обеспечивают горячим питанием. Также такие дети имеют право на перевод в более близкое к дому учебное заведение.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, уполномоченный по правам ребенка в Москве:

- Сегодня особый подход и психологическая поддержка нужна всем детям, чьи отцы в настоящий период несут военную службу в зоне СВО. Даже при том условии, что они живут в своих семьях, они нуждаются в собственных программах. Таким детям нужна поддержка, а также тщательно продуманная и разработанная психологическая и социальная реабилитация. В целом вся семья участника СВО нуждается в оказании комплексной поддержки.