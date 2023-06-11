Спасатель МЧС ДНР Александр Якимов: «Моя работа - это стиль жизни»

Сегодня Александр работает пожарным-спасателем 13 ПСЧ города Макеевка. Фото: МЧС ДНР

В Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР продолжают рассказывать о бесстрашных сотрудниках ведомства в рамках рубрики #ИМЕНА_ГЕРОЕВ_МЧС. Герой сегодняшнего дня - Александр Якимов. Сейчас он работает пожарным-спасателем в 13 ПСЧ Макеевки.

По признанию самого Александра, больше всего в памяти откладываются случаи спасения детей. Так, в конце мая ему довелось тушить пожар в одном из многоэтажных домов.

В конце мая пожарным довелось тушить пожар в одном из многоэтажных домов в Макеевке. Фото: МЧС ДНР

В газодымозащитном комплекте огнеборец вместе с коллегами направился внутрь на поиски возможных пострадавших. Оказалось, что в одной из квартир находилась семья с ребенком.

Александр надел на 10-летнего мальчика аппарат для защиты органов дыхания, а для родителей намочил полотенца, и после вывел их на свежий воздух.

Спасение и помощь – то, что движет огнеборцем уже на протяжении многих лет. Фото: МЧС ДНР

Сегодня спасатели Донецкой Народной Республики работают в условиях повышенного риска. И без того нелегкую работу часто усложняет еще и общая обстановка. Зачастую вблизи линии соприкосновения спасательные операции ведутся под шквалом огня противника. Ситуацию усугубляет и еще один немаловажный момент - острый дефицит воды, который сейчас испытывает регион.

- Бывают случаи, когда под огонь вооруженных формирований Украины попадают и пожарные автоцистерны. Еще одна сложность - отсутствие воды в гидрантах: спасатели теряют самое ценное - время! – говорят в ведомстве.

Для того, чтобы потушить пожар, к местам происшествия приходится направлять больше техники, чтобы обеспечить бесперебойный подвоз воды для ликвидации возгорания.

Однако даже такие условия работы не могут отпугнуть тех, кто считает работу спасателя делом своей жизни.

- Я считаю свою профессию достойной. Это стиль жизни уже. И для тех, кто со мной работает, и для тех, кто ушел на пенсию. Наша работа, наши коллеги - это вторая семья. Без нее уже никуда! - говорит Александр Якимов.

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