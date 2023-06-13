Проходить административную границу станет комфортнее и быстрее

В ДНР устанавливают новые знаки маршрутного ориентирования на русском языке вместо украиноязычных. Фото: Минтранс ДНР

Завершается ремонт семикилометрового участка автомобильной дороги, ведущей от нового пункта пропуска «Ульяновское - Шрамко» в село Новоивановка Амвросиевского района. Пункт пропуска был запущен в тестовом режиме в апреле. Это четвертый КПП между ДНР и Ростовской областью. Через него пошел легковой и пассажирский автотранспорт. Планируют пропускать до 4,5 тысячи машин в сутки, что должно уменьшить нагрузку на другие пункты пропуска.

Также ведутся активные работы на участке автодороги Т-05-19 Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь. Это направление, по которому идут транспортные потоки, в том числе в сторону АПП «Ульяновское - Шрамко».

А в Новоазовске открылась перехватывающая парковка для грузового автотранспорта. Продолжаются работы на второй. Таким образом, власти ДНР рассчитывают значительно разгрузить трассу М14 на отрезке Новоазовск - МАПП «Весело-Вознесенка» - ключевом пункте пропуска большегрузов, идущих в сторону Крыма и назад.

- Перехватывающая парковка в Новоазовске приняла первую колонну грузового автотранспорта - 36 автомобилей, следующих транзитом из Республики Крым в соседнюю с нами Ростовскую область, - поделился новостью председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он напомнил, что на площадке смогут размещаться около сотни единиц транспорта. Для водителей созданы условия для отдыха - есть электричество, Wi-Fi, установлены туалеты и душевая, мусорные баки. Решается вопрос по обустройству пунктов приема пищи, обогрева и мелкого ремонта. Вторую площадку планируется запустить в июле. На них будут накапливаться грузовые автомобили, а после - организованно, в колонне с сопровождением следовать до пункта пропуска.

На МАПП «Весело-Вознесенка» также кипит работа - идет возведение двух дополнительных 4-полосных коридоров. Они будут оборудованы кабинами паспортного контроля. Для бесперебойного движения возведут инспекционно-досмотровый комплекс портального типа. Намеченный срок окончания работ - конец августа. После этого КПП сможет пропускать до 7,5 тысячи машин в сутки.

Ведется восстановление участков автомобильных дорог и в направлении АПП «Мариновка» и «Успенка».

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря принятым мерам пропускная способность пунктов пропуска на административной границе с Ростовской областью должна увеличиться в 3,5 раза.