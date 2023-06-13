Новая жизнь Тельмановского района

Московский регион помогает восстанавливать подшефный Тельмановский район на юго-востоке ДНР. На сегодня завершен капитальный ремонт Староигнатьевской школы (на фото), продолжается восстановление Центральной районной больницы и трех мостов через реки Грузский Еланчик и Кальмиус.

Подрядчики из Москвы и Подмосковья школу отремонтировали за считаные месяцы. Сделан огромный объем работы: заменили поврежденную осколками снарядов крышу, окна и двери, системы отопления и водоснабжения, отремонтировали санузлы, завезли современное оборудование для столовой.

- В сентябре за парты сядут более 90 учащихся. Во время ремонта учебный процесс в этом году не прерывался. Так как здание состоит из старого и нового корпусов, ребята учились очно. И родители, и дети, и работники школы довольны и благодарны стройкомпании «Энергия ОМ» за новую школу. Мы верим в будущее, такое же большое и светлое, как наши классы, - рассказала «КП» и. о. директора Староигнатьевской школы Александра Николаева.

Практически готов к вводу в эксплуатацию акушерский корпус Центральной районной больницы (ЦРБ). Строители изрядно потрудились и здесь: оперативно провели демонтажные работы, отремонтировали крышу, заменили инженерные коммуникации, обновили пол и выполнили внутреннюю отделку помещений. А еще собрали современную кислородную станцию.

Как только роддом будет сдан, стройбригады приступят к ремонту поликлинического корпуса. Восстанавливают корпуса (а их три - акушерский, поликлиника и главный) поочередно, чтобы не прерывать прием пациентов. До удаления фронта от райцентра больница регулярно обстреливалась, шесть раз была повреждена.

- Беременные даже в подвале сидели. Здание функционировало на протяжении всех лет конфликта, но постоянно подвергалось обстрелам. Мы его своими силами и благодаря администрации главы ДНР поддерживали. Последние два года там была ковидная база, а сейчас его вновь перепрофилируют под роддом - у нас один роддом на три района: Старобешевский, Тельмановский и Новоазовский, - прокомментировала глава администрации Тельмановского района Наталья Великодная.

А еще московские специалисты в Тельмановском районе восстанавливают одновременно три автомобильных моста. Один из них через реку Кальмиус на въезде в Старую Ласпу, еще два - через реку Грузский Еланчик - в селах Ивановка и Греково-Александровка.

Наталья Великодная уточнила «КП», что параллельно трем мостам, поврежденным украинскими обстрелами, строят новые, в то время как автомобильное движение было возобновлено по старым мостам, которые укреплены.

Все три новых моста в районе мостостроители сдадут в эксплуатацию уже до конца этого года.

Кстати, московские специалисты готовят мастер-план развития Тельмановского района.

- Это очень трудоемкий объем работы. В планах - и бассейн, и дворец спорта для вольных борцов, потому что Тельмановский район - один из центров подготовки вольных борцов, которые представляют ДНР на мировой арене, - отметила глава Тельмановского района.