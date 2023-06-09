Государственные награды вручили родственникам погибших. Фото: ТГ/Пушилин

Погибших под огнем ВСУ в Петровском районе Донецка медиков посмертно представили к ордену Пирогова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который сегодня вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко вручил государственные награды родственникам погибших.

Государственные награды вручили родственникам погибших. Фото: ТГ/Пушилин

- Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, к награде - ордену Пирогова - посмертно представлены Александр Григоренко, Дарья Дронова, Евгений Манаев и Марина Семинихина, - перечислил лидер ДНР.

Государственные награды вручили родственникам погибших. Фото: ТГ/Пушилин

Государственные награды вручили родственникам погибших. Фото: ТГ/Пушилин

Пушилин напомнил, что сотрудники скорой приехали после обстрела забрать раненых в Петровский район Донецка, когда противник с дронов скорректировал по ним повторный огонь. В результате погибли три медработника и водитель санитарной машины. А вскоре на украинских ресурсах появилось видео с места обстрела, и даже видавшие виды жители Республики были поражены такому запредельному цинизму и жестокости ВСУ.

Глава региона подчеркнул, что все медики в ДНР - без преувеличения герои.

- Сын одного из награжденных - Иоасаф Григоренко - рассказал, что отец 19 лет работал на скорой, из них девять - под обстрелами в прифронтовых районах Донецка. И это был его осознанный выбор, - отметил он.

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