Путин присвоил звание Героя России гвардии капитану Романа Воробьеву посмертно

В ДНР проводили в последний путь Героя России и ДНР Романа Воробьева. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Гвардии капитану Роману Воробьеву посмертно присвоено звание Героя России. Сегодня в ДНР проводили в последний путь ополченца, защищавшего свою землю с 2014 года. Настоящий Русский Воин ушел в бессмертие.

В ДНР проводили в последний путь Героя России и ДНР Романа Воробьева. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко зачитал указ Президента Владимира Путина о присвоении Роману Александровичу Воробьеву за мужество и героизм при исполнении воинского долга звания Героя России. Посмертно.

- Он настоящий Герой. Он не погиб – ушел в бессмертие рядом с великими Героями Донбасса и России. Вечная память! - сказал Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко зачитал указ Президента Владимира Путина. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

За плечами Романа Воробьева Донецкий аэропорт, Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевская промзона, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханка, Горловка, Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески и еще десяток пунктов.

- В Мариуполе он лично уничтожил 10 единиц бронетехники ВСУ, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок. Был ранен, но тут же вернулся в строй, - рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

В ДНР проводили в последний путь Героя России и ДНР Романа Воробьева. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Он отметил, что треть своей жизни из 26 лет Роман Воробьев защищал свою землю: в 18-летнем возрасте в октябре 2014 года он пришел воевать в батальон «Сомали». Был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином.

- Все его знали по позывному Воробей. И теперь его нет с нами. Это горькая невосполнимая потеря – он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым Республика выстояла и стала частью России, - подчеркнул руководитель Республики.

В ДНР проводили в последний путь Героя России и ДНР Романа Воробьева. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Роман заслуженно получил высокое звание Героя Донецкой Народной Республики. Был награжден орденом Мужества Российской Федерации, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.

- Роман Воробьев прожил достойную жизнь. Его имя, его подвиги навсегда будут вписаны в историю Донбасса и России. Искренние слова соболезнования родным и близким. Вечная память и вечная слава русскому Воину! – подчеркнул Денис Пушилин.

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