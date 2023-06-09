Полицейские спасли жизнь раненому при обстреле ВСУ жителю Горловки

Под удар украинской РСЗО «Град» попал филиал «Почты Донбасса» на проспекте Ленина. Фото: ТГ/Приходько

Полицейские оказали своевременную медицинскую помощь жителю Горловки, получившему ранение в результате массированного обстрела города 8 июня, и доставили его в больницу. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МВД по ДНР.

- Под удар украинской РСЗО «Град» попал и филиал «Почты Донбасса» на проспекте Ленина 8а, где был ранен мужчина 1958 года рождения, — сказано в сообщении. — Прибывшие в числе первых на место происшествия начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Павел Морозов и полицейский взвода отдельной роты ППС полиции Сергей Никитин оказали раненому первую медицинскую помощь и эвакуировали его с места обстрела.

В МВД уточнили, что мужчина, который получил осколочные ранения спины и бедра, был оперативно доставлен в медицинское учреждение.

- Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось выиграть драгоценное время для спасения жизни человека, — отметили в МВД.

Напомним, что 8 июня центр Горловки подвергся атаке украинской РСЗО, по городу было выпущено сразу 23 реактивных снаряда, что привело к жертвам и многочисленным разрушениям. Также ракетный удар был нанесен по Никитовскому району города. По данным представительства ДНР в СЦКК, всего в двух районах Горловки погибли 4 жителей и еще 14 получили ранения.

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