Тяжелоатлеты из ДНР отправились на учебно-оздоровительный отдых в Свердловскую область

Ребята показывают отличные результаты, достойно представляя Республику на различных соревнованиях, и действительно нуждаются в полноценном отдыхе. Фото: Минспорта ДНР

Тридцать штангистов из Донецкой Народной Республики отправились на учебно-оздоровительный отдых в Свердловскую область. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

Там уточнили, что это ребята из Донецка, Макеевки и Иловайска, учащиеся Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки и специализированной детско-юношеской спортивной школы по тяжелой атлетике. Спортсмены показывают отличные результаты, достойно представляя Республику на различных соревнованиях, и потому заслужили право на полноценный отдых.

Как отметили в ведомстве, это уже второе лето, которое ребята проведут на Урале. Отдых для них организовывают на базе спортивного комплекса руководство Свердловской области и местного училища олимпийского резерва. Поездки проходят в рамках проекта «Урал - детям Донбасса».

- Данный проект представляет собой организацию учебно-оздоровительного отдыха и психологической реабилитации детей из республик Донбасса - учащихся Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки и спортивных школ ЛДНР на летний период 2023 года, - пояснили в Минспорта ДНР.

Спортсменам желают активно отдохнуть и продуктивно потренироваться. Фото: Минспорта ДНР

Ребятам желают активно отдохнуть и продуктивно потренироваться.

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