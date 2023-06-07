В Приморском парке Мариуполя восстановят памятник морякам-освободителям «Бронекатер». Фото: Единый заказчик

В Мариуполе восстанавливают не только дома, объекты инфраструктуры, но и памятники и мемориалы. В Приморском парке города, где специалисты «Единого заказчика в сфере строительства» продолжают реконструкцию и ремонтно-восстановительные работы, будет восстановлен памятник освобождавшим Мариуполь от нацистов морякам-десантникам «Бронекатер».

Памятник установлен на 760-метровой центральной аллее парка. Работы над его восстановлением уже стартовали.

- В настоящее время осуществляется пескоструйная обработка металлических поверхностей памятника, после чего специалисты приступят к ремонту имеющихся выбоин и трещин, а также последующей покраске. Помимо этого, будет обновлен монолитный постамент памятника и площадка вокруг него, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании.

Также «Единым заказчиком» уже завершены все демонтажные работы на самой центральной аллее парка, обновлены бордюры от главного монумента «Воинам-Освободителям» до смотровой площадки. В скором времени начнется дальнейшее благоустройство, которое включает в себя озеленение территории, а также монтаж новых скамеек, урн и фонарей, выполненных в едином стиле.

- В рамках комплексного восстановления и реконструкции самого большого в городе Приморского парка, для жителей и гостей Мариуполя в парке в этом году будет полностью модернизирована 19-километровая дорожно-тропиночная сеть, обустроены новые спортивные и детские площадки, а также зоны для пикника и отдыха. Помимо этого, будут восстановлены 2,5-километровая набережная и территория для пляжного отдыха, - добавили представители «Единого заказчика».

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