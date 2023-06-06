«Промсвязьбанк» выдал первый кредит в ДНР на покупку жилья по программе льготной потеки

Семья приобрела квартиру в Шахтерске на вторичном рынке. Фото: пресс-служба ПСБ

Первая семья из Донецкой Народной Республики оформила ипотечный кредит на покупку жилья в Шахтерске. Размер кредита по льготной ставке в 2% годовых составил 850 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Промсвязьбанка».

— ПСБ выдал первый ипотечный кредит в новых российских регионах. Ипотеку получила семья из Донецкой Народной Республики на покупку квартиры на вторичном рынке в городе Шахтерске недалеко от Донецка. Размер кредита составил 850 000 рублей, срок – 20 лет. Страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания «ПСБ-Страхование», — отметили в банке.

В пресс-службе ПСБ добавили, что банк уже создал необходимую инфраструктуру для ипотечного кредитования в новых регионах России.

— Важнейшим шагом для развития ипотеки станет программа жилищного строительства в новых регионах, которая разрабатывается Минстроем России. Жители новых регионов смогут воспользоваться льготной ипотекой по ставке не более 2%, и ПСБ в полном объеме удовлетворит спрос населения на предоставление льготных ипотечных кредитов, — подчеркнули в финансовой организации.

Напомним, что ранее глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в новых регионах льготного ипотечного кредитования под 2% годовых. Власти ДНР поблагодарили за такое решение, отметив, что первые дома по программе льготной ипотеки планируют начать строить в регионе в 2024 году.

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