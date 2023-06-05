Активисты ДНР очистили берег моря от мусора в поселке Холодное

Пляж в поселке Холодное Новоазовского района очищен от мусора Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В малонаселенном поселке Холодное Новоазовского района Донецкой Народной Республики активисты навели порядок на местном пляже, который уже несколько лет терпит непрекращающиеся засорение.

- Акция проходит в рамках программы «Вода России». Проводится уборка территории с привлечением активистов, их друзей и семей, - говорит врио Председателя Комитета водного и рыбного хозяйства ДНР Андрей Судьин. - Все мы собрались на природе и делаем полезное дело. В Республике впервые проходит акция такого масштаба, конечно нам есть чему учиться у наших друзей из разных регионов России, мы стараемся, двигаемся в ногу со временем.

Андрей Судьин

Также управление водного хозяйства и министерства природных ресурсов уделяет большое внимание засорению и заилению питающих артерий, что косвенно может в перспективе улучшить водоснабжение городов Республики. Чистый берег после туристов - это основной посыл активистов, которые не остались равнодушными и пришли оказать содействие в очищении пляжа.

Пляж в поселке Холодное Новоазовского района очищен от мусора Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пляж в поселке Холодное Новоазовского района очищен от мусора Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- В этом поселке очень хороший берег, песчаный, небольшая тихая заводь. Тут можно очень хорошо проводить время, отдыхать. Очень красиво, главное, чтобы туристы и отдыхающие убирали за собой и не засоряли наше море, - считает активист Виктор. - Сегодня мы очистили несколько сотен квадратных метров пляжа, где было столько собрано мешков мусора, что несколько раз придется ехать мусоровозам со свалки до места назначения, вот такой объем у нас.

Пляж в поселке Холодное Новоазовского района очищен от мусора Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стоит отметить, что село Холодное не обустроено никакими пансионатами и базами отдыха, при том, что находится буквально в нескольких километрах от Седово, однако потока туристов тут не наблюдалось с советских времен.

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