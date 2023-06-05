Закон о свободной экономической зоне в ДНР начнет действовать с 1 июля 2023 года

Денис Пушилин рассказал, как идет работа над будущим законом о СЭЗ. Фото АГ ДНР

Закон о свободной экономической зоне в новых регионах РФ, В том числе ДНР, может начать действовать с 1 июля 2023 года. Такое мнение сегодня высказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- С моей точки зрения, те поправки, которые мы подавали и которые сейчас прорабатываются, нацелены на то, чтобы привлечь инвесторов, привлечь инвестиции. Поправки касаются с одной стороны неких гарантий, с другой стороны они касаются определенных преференций, потому что экономическая целесообразность заходить инвестору с учетом всех рисков должна быть четко прописана в данном законе, — отметил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона.

Он сообщил, что активно обсуждается широкий перечень поправок, в том числе по налоговым соглашениям, применению дополнительных преференций, созданию страхового фонда.

- Мы должны как можно быстрее найти все возможности для развития экономики новых субъектов, чтобы можно было как можно быстрее выйти на самоокупаемость, а потом к естественному уже состоянию по крайней мере для Донбасса. Когда Донбасс не только себя обеспечивает, но и помогает тем регионам, кому это нужно, — подытожил руководитель региона.

Пушилин также напомнил о решении Президента РФ Владимира Путина, касающегося начала действия данного закона не с 1 января 2024 года, а с 1 июля 2023 года, чтобы уже сейчас можно было включиться в активную фазу.

Напомним, в апреле Госдума РФ рассмотрела в первом чтении документ, однако в него было решено внести правки, включив туда положения о режиме налоговых соглашений.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) — это территория в пределах государства, на которой действуют льготные условия для предпринимательства. Такие зоны создаются с целью развития экономики во всей стране, отдельных регионах или отраслях.

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