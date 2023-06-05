Водный туризм в ДНР продолжает развиваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сейчас в регионе существуют несколько групп по интересам, которые проводят любительские походы. По словам руководителя Клуба водного туризма «Незабудка» Виктора Голодника, активный отдых для него, его друзей и детей - это образ жизни.

- Сейчас мы с друзьями в основном делаем спуски по реке Кальмиус, стартуем в Старобешево и двигаемся по течению, поход, который планируем, рассчитан у нас на два дня с ночевкой в палатках, едой на костре и прочими прелестями активного отдыха. Очень приветствуем всех неравнодушных, людей, желающих к нам присоединиться, всем рады, всех обучим всех ждем в наши походы, - говорит Виктор.

Водный туризм в ДНР продолжает развиваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Водный туризм в ДНР продолжает развиваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Виктор Голодник Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Водный туризм в ДНР продолжает развиваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Водный туризм в ДНР продолжает развиваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Водный туризм в ДНР продолжает развиваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По его словам, на данный момент выезды клуба на природу носят любительский характер, так как в связи с переходным периодом в правовое поле России есть определенные трудности.

- Сейчас у нас есть Федерация туризма, но юридическое оформление туристических клубов и маршрутов - непростой процесс, поэтому сейчас это просто выезд друзей на природу. В перспективе, конечно, планируем развиваться именно в гребле и прочих видах водного спорта.

Водный туризм в ДНР продолжает развиваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Водный туризм в ДНР продолжает развиваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Водный туризм в ДНР продолжает развиваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Водный туризм в ДНР продолжает развиваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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