Денис Пушилин рассказал о боевой ситуации в Марьинке, под Угледаром, на флангах Артемовска и на Авдеевском направлении

Российская артиллерия бьет по наступающему противнику. Фото: Архив НМ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказал о боевой ситуации в Марьинке, под Угледаром, на флангах Артемовска и на Авдеевском направлении.

Руководитель региона сообщил, что чеченские подразделения под руководством помощника Главы Чеченской Республики по силовому блоку, командира спецназа «АХМАТ», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаутдинова сильно потеснили противника на Марьинском направлении.

- Говорить, что Марьинка сегодня-завтра уже будет полностью освобождена, пока не приходится, но, тем не менее, мы видим, что противник в очень затруднительном положении уже по факту находится, – сказал Денис Пушилин.

Он также заявил об отражении атак противника на Авдеевском направлении.

- Противник последние дни предпринимает контрнаступательные действия в районе населенного пункта Водяное. С достаточно серьезными силами попытался занять позиции. В результате ожесточенных боев противник частично был отброшен, но боестолкновения еще продолжаются. Помогает артиллерия, отметил руководитель региона.

Он добавил, что противник также был отброшен, понеся потери, в направлении населенного пункта Опытное и на Угледарском направлении.

- Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьезными силами. В результате понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике. На данный момент боестолкновения продолжаются, но противник с потерями отброшен назад, сказал он.

На Артемовском направлении, по словам Дениса Пушилина, ситуация сложная, но контролируемая. Это касается как удержания флангов, так и вопросов, связанных с разминированием города.

- Что касается восстановительных работ, то пока мы сконцентрированы, в первую очередь, на возможности разминировать территорию, обезопасить. После этого будут проведены оценочные мероприятия и будут сделаны соответствующие подсчеты как по срокам, так и по задействованным ресурсам, подытожил Денис Пушилин.

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