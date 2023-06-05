Работники предприятий и организаций ДНР могут централизованно оформить полис медстраховки

С 1 января в ДНР оказание медпомощи будет осуществляться в рамках системы обязательного медицинского страхования. Фото: ТФОМС ДНР

Работники предприятий, организаций и учреждений ДНР всех форм собственности могут централизованно оформить полис медстраховки. Прямо у себя на работе. Территориальный фонд ОМС Республики обратился с соответствующим предложением к руководителям предприятий.

- Предлагаем организовать централизованное оформление полисов на работников и членов их семей в Территориальном фонде ОМС Донецкой Народной Республики. Телефон для связи +7 (949) 646-01-21, - говорится в сообщении ТФОМС Республики.

В Терфонде напомнили, что с 1 января 2024 года на территории Донецкой Народной Республики оказание медицинской помощи будет осуществляться в рамках системы обязательного медицинского страхования лицам, включенным в Федеральный регистр застрахованных лиц.

- Одним из основных направлений деятельности Территориального фонда ОМС ДНР в 2023 году является создание регистра застрахованных лиц, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, путем подачи указанными лицами соответствующих заявлений и оформления им полиса ОМС, - рассказали в ТФОМС.

Территориальный фонд ОМС в ДНР был создан в январе этого года.

ОМС — вид социального страхования, который гарантирует получение квалифицированной помощи на бесплатной основе при страховом случае. Страхователь сможет пройти осмотр, проконсультироваться у специалиста в тех медицинских организациях, которые вошли в систему ОМС. Незастрахованное лицо может претендовать только на экстренную медпомощь.

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