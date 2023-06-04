Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион провел в Спасо-Преображенском соборе Донецка литургию по случаю Троицы

Литургия по случаю Троицы. Фото: Донецкая епархия

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион возглавил божественную литургию по случаю Дня Святой Троицы в Спасо-Преображенском соборе Донецка.

- В храме было многолюдно - верующие Донецка собрались в соборе с самого раннего утра, чтобы вместе с Правящим архиереем разделить радость праздника, - говорится в сообщении пресс-службы донецкой епархии УПЦ МП.

Литургия по случаю Троицы. Фото: Донецкая епархия

Сегодня христиане украшают дома и храмы зеленью, символизирующей жизнь. Тем самым верующие благодарят Бога за их возрождение через крещение.

Литургия по случаю Троицы. Фото: Донецкая епархия

Троица - один из двенадцати главных православных праздников. Иногда его еще называют Днем сошествия Святого Духа. В Библии описано сошествие на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос. Это событие продемонстрировало верующим триединство Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога - Отца, Сына и Святого Духа. Есть у Троицы и третье название - Пятидесятница. Это название указывает на дату празднования - пятидесятый день после Пасхи. Считается, что на пятидесятый день со дня Пасхи была образована христианская церковь.

Литургия по случаю Троицы. Фото: Донецкая епархия

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