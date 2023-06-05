Артемовск будет восстановлен

Разрушений много, в Артемовске шли ожесточенные бои. Фото: Александр КОЦ

ПОМОЩЬ БУДЕТ ОКАЗАНА, ОПЫТ УЖЕ ЕСТЬ

- Уже после этого будут заходить гражданские службы в рамках Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям, - сказал Пушилин.

Сейчас в Артемовске уже начали работать сотрудники российской полиции. Они проверяют, остаются ли в городе гражданские.

- Что говорить, разрушений много, противник старался стереть Артемовск с лица земли, раз уж он не стал для украинского режима «неприступной крепостью». Теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть - справимся, - подытожил руководитель республики.

В конце апреля во время визита в Артемовск о возможности восстановить город заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин.

- Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть, - отметил тогда вице-премьер. - Будем заходить и шаг за шагом работать.

У ГОРОДА ОСТАНЕТСЯ НАЗВАНИЕ ВРЕМЕН СССР

После включения в зону влияния и ответственности Донецкой Народной Республики будет называться Артемовском в соответствии с действующими нормативными правовыми документами.

В Бахмут он был переименован украинским режимом в рамках «декоммунизации» - никакой силы это решение не имеет, так как это территория российского региона - Донецкой Народной Республики.

- Как бы украинский режим ни пытался уйти от истории, он и здесь попал в очередной котел с переименованием населенных пунктов, потому что и название Бахмут - это название родом из Российской империи. Но при Советском Союзе он назывался все же Артемовском, таким мы его помним, - отметил Денис Пушилин.

Он также подчеркнул, что есть указ, согласно которому всем населенным пунктам, которые были переименованы

украинским режимом, возвращаются названия, актуальные на 11 мая 2014 года. Также это касается улиц, площадей и прочих топонимов.