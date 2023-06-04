Спортсмены ДНР привезли с турнира по джиу-джитсу в Ростове-на-Дону 21 золотую медаль

В Ростове прошел межрегиональный турнир по бразильскому джиу-джитсу «Лапела ХI» от LIGA DE LUTA. Фото: Телеграм руководителя Минспорта ДНР
Спортсмены Донецкой Народной Республики завоевали второе общекомандное место в межрегиональном турнире по джиу-джитсу «Лапела ХI», который прошел в Ростове-на-Дону 3 июня. Об этом сегодня сообщил и. о. министра спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.
- В Ростове-на-Дону прошел межрегиональный турнир по бразильскому джиу-джитсу «Лапела ХI» от LIGA DE LUTA. Команда Республики была представлена 24 спортсменами, которые, участвуя в двух видах борьбы - в кимоно и без кимоно, смогли завоевать 21 золотую, 11 серебряных и 4 бронзовых медали, - рассказал Юрий Мартынов.
В турнире по джиу-джитсу «Лапела ХI» участвовали спортсмены возрастом от четырех лет. Всего - более 900 участников.
Ранее сообщалось, что боксеры ДНР из краевого турнира по боксу на призы атамана Александра Власова в Краснодарском крае привезли 9 медалей. Две за первое место, две - за второе и пять - за третье.
В соревнованиях участвовал 191 спортсмен из разных городов России. Бокс Республики на турнире был представлен десятью спортсменами.
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