ВСУ выпустили по Горловке 30 ракет из РСЗО. Фото: t.me/Приходько РИК

Вечером 3 июня вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по Горловке. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские боевики в 20:20 (по мск) выпустили по Центрально-Городскому району города 30 ракет из реактивных систем залпового огня. Огонь велся с направления населенного пункта Леонидовка.

Глава администрации Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела (по данным на 21:20) ранения получили три мирных жителя.

ВСУ выпустили по Горловке 30 ракет из РСЗО. Фото: t.me/Приходько РИК

- Количество раненых обстрелом украинских неонацистов мирных горловчан возросло до трех, - написал в своем телеграм-канале Приходько. – Также вследствие обстрела посёлка шахты «Кочегарка» (Центрально-Городской район) со стороны украинских террористов зафиксированы возгорания ряда домов, повреждены Николаевский архиерейский собор и вечерняя школа №1.

Кроме этого, зафиксированы прямые попадания в жилые дома, в нескольких из них началось возгорание, повреждены газопровод и семь трансформаторных подстанций.

- Без энергоснабжения 545 абонентов поселка шахты «Кочегарка», - сообщили в СЦКК ДНР.

ВСУ выпустили по Горловке 30 ракет из РСЗО. Фото: t.me/Приходько РИК

ВСУ выпустили по Горловке 30 ракет из РСЗО. Фото: t.me/Приходько РИК

ВСУ выпустили по Горловке 30 ракет из РСЗО. Фото: t.me/Приходько РИК

ВСУ выпустили по Горловке 30 ракет из РСЗО. Фото: t.me/Приходько РИК

Ранее сообщалось, что раненный в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований Кирилловки Волновахского района мужчина 1965 года рождения, скончался.

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