Суровая мужская работа

ЗАДАЧИ ОБОЗНАЧЕНЫ

Напомним, что в августе прошлого года Президент России Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек. Из них 1 150 628 военнослужащих.

В мае 2023 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в Вооруженные силы России с 1 января по 19 мая пришли более 117 тысяч 400 человек по контракту и добровольцев.

ХОРОШИЕ РАЗНЫЕ ЛЮДИ

В обычной, гражданской жизни Ухума Магомедов был водителем рейсового автобуса. В зоне специальной военной операции он стал командир гранатометного взвода. Позывной в зоне СВО ему дали «Старый».

- Стрелковые бои у нас были серьезные. Случались и сильные минометные обстрелы, - говорит Магомедов. - Да, было страшно, наверное, всем. Но ребята мне сказали, что смотрели на меня и не могли поддаться страху.

Когда его первый контракт с Министерством обороны истек, командир гранатометчиков вернулся домой. Но сейчас вновь меняет руль пассажирского автобуса на станковый гранатомет:

- Мне знакомые иногда говорят: «Разве это твоя война, Старый?». Но что значит «не твоя война»? Я говорю своим молодым, что я здесь живу, у меня одна страна, другой нет. Я эту страну люблю.

Вадим Осадчий имел престижную работу, хороший заработок, стабильную, спокойную жизнь. Но он оставил это все и подписал контракт на военную службу.

Отправки на передовую Осадчий добивался больше трех месяцев. Так получилось, что ранее было травмировано колено. И пришлось доказывать свою боеготовность.

- Да, в мирной жизни я был ведущим инженером-механиком нефтяной компании. Но я многое знаю и умею, кроме добычи нефти, - говорит Вадим, - Могу работать и с гаечным ключом, и с калашниковым.

Решение о том, чтобы подписать контракт, принимали все вместе, на семейном совете. Близкие поддержали Вадима.

- Он меня спросил: «Как я буду смотреть в глаза своему сыну, если сейчас не пойду?» - рассказывает его жена Елена. - А дети сказали: «Мы от папы другого и не ожидали». Ну и какое решение мы должны были принять?

Конечно, многие из тех, кто приходит записываться на контракт или добровольцами в Москве, в пункт отбора на военную службу, находящийся на улице Яблочкова, дом 5, строение 1, не могут не думать и о том, как будут материально и социально защищены их близкие.

- Социальные гарантии от государства - это очень важная история для нас, контрактников, и особенно для наших семей, - сказал кандидат на военную службу по контракту Борислав Евдокимов. - На передовой у нас вряд ли будет время, чтобы волноваться за то, что там происходит дома, как им помочь по каким-то вопросам с бытом, со школой и садиком.

Сегодня помочь стране, ее армии приходят и бывшие рядовые, и офицеры запаса. Они готовы снова встать в строй - как 10, 20, 30 лет назад. Многих не волнует то, на какой должности они вновь выполнят свой долг.

- В последние годы я просто думал, как вернуться на военную службу, - признался Сергей К. - Я офицер запаса. Пока еще силы есть, надеюсь, пригожусь.

На контракт действительно идут люди с разным жизненным багажом. Немалое число из них имеют реальный боевой опыт в горячих точках.

А рядом с ними встают в строй и те, кто не только пороху не нюхал - даже не служил срочную в армии.

- Я доброволец. Да, какое-то время ждал повестки, - говорит Алексей Трубников из Каширы. - Не знаю, почему, но повестка не пришла. И вот я здесь.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Для удобства процедуру проверки и оформления документов максимально упростили. От момента обращения до подписания контракта проходит не больше суток. Пункт отбора действует по принципу единого окна. Внимательно работает медкомиссия - с серьезными проблемами со здоровьем лучше не обращаться. Инструкторы проводят с кандидатами собеседование. При этом кандидаты могут сами выбрать будущую военную специальность. Для оформления контракта от них требуются паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке.

- Контракты есть разные. Краткосрочные до года. Есть классические, там два-три года. И денежное довольствие, например, в зоне СВО минимально 204 тысячи рублей, - напомнил начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Красноярска Алексей Рогозин.

Например, в Казани начальник пункта отбора на военную службу Евгений Токмаков в конце мая сообщал, что за 2021 год в республике на службу по контракту записались около тысячи татарстанцев. В 2022-м эта цифра выросла в 2 раза. А В 2023 году цифра набора на контракт, уже очевидно, будет кратно больше.

По данным офицера пункта отбора граждан на военную службу майора Рустама Сафиуллина, весной 2023-го в пункт отбора стало приходить все больше молодежи. Офицер отмечает такую деталь: если в начале СВО контракт заключали в основном граждане от 40 лет и старше, то сегодня возраст многих новобранцев составляет 25 - 30 лет.

При заключении контракта военнослужащий получает единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО ему положено денежное довольствие - от 40 до 50 тысяч. После прибытия в зону специальной военной операции цифры возрастают. К денежному довольствию прибавляются дополнительные выплаты от 120 до 240 тысяч. И общая зарплата контрактника будет составлять от 210 до 340 тысяч рублей в месяц.

Желающих встать на передний край обороны сегодня тысячи по всей России.