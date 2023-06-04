Чтобы ребята не чувствовали себя потерянными

Денис Чернобай.

Председатель совета РДДМ «Движение Первых» в ДНР Денис Чернобай рассказал «Комсомольской правде» об успехах организации и о том, как стремительно растет количество ее участников.

- Денис, о каких «вехах» в жизни движения хочется говорить громко и с гордостью?

- Все масштабные достижения начались с выезда делегации школьников ДНР на I Съезд РДДМ в декабре 2022 года. Именно на этом съезде в Москве 12 наших ребят приняли участие в выборе названия и миссий движения. Уже 29 декабря в Снежном открылось первое первичное отделение молодежного движения. Сейчас их в республике более 400.

За время работы регионального отделения школьники неоднократно собирали гуманитарную помощь военным, ко Дню защитника Отечества наши дети собрали более 2500 килограммов гуманитарных наборов, сделали 400 талисманов добра, написали три тысячи писем бойцам. Один мальчик своими руками создал парный кулон в форме сердца. Одна половина осталась у него, а вторую он передал неизвестному солдату, чтобы его во время боя всегда сопровождала удача. Недавно узнавали - мальчик всегда носит кулон на шее и надеется в скором времени встретить защитника, которому досталась вторая часть.

- Какие проекты и мероприятия проводятся сейчас?

- Сейчас пусть и все школьники и ушли на каникулы, деятельность движения не останавливается. В июне в республике будут работать пришкольные лагеря. Там мы планируем организовать «Дни РДДМ», на которых ребята будут больше узнавать о деятельности нашей организации.

Буквально неделю назад мы запустили в тыловых городах федеральный проект «Сбор Первых». Собрали всех желающих ребят и провели для них масштабное мероприятие с играми, танцами, образовательными площадками и розыгрышами. По отзывам - детям очень понравилось. Поэтому такое будем обязательно проводить во всех городах республики, где позволит обстановка. Кроме того, сейчас мы работаем над подготовкой крупного федерального мероприятия на территории республики. Очень надеемся, что обстановка позволит его провести без каких-либо проблем, и это станет еще одной крутой страницей в жизни для его участников.

- Сколько человек зарегистрировано в филиале, растет ли их количество?

- Сейчас в движение вступили более 7000 детей. И заявления на вступление приходят каждый день. Ребята видят, какие крутые мероприятия и форумы мы проводим, какие открываем возможности, и тоже хотят стать частью всего этого.

- Как можно присоединиться к движению?

- Это легко: ребенок может либо зарегистрироваться на сайте движения, либо заполнить заявление в бумажном виде и передать его через педагога-наставника своей школы в наше региональное отделение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елизавета Швыденко, председатель ячейки РДДМ в «Лицее № 1 «Лидер» города Макеевка»:

- Больше всего в движении мне нравится огромный поток информации. Курсы, марафоны, форумы и даже литература, которую я читаю, когда готовлюсь к плановым мероприятиям, захватывает меня целиком. Общаться с людьми, обмениваться с ними опытом и делиться всем, что может быть полезно, - это приносит мне колоссальное удовольствие.

Екатерина Прокопчук, участница движения, ученица школы № 8 города Снежное:

- Всех невероятно сильно объединяет общее дело: ряд волонтерских мероприятий, патриотических, развлекательных, экологических, спортивных и многих других по направлениям движения. Мы - одна большая семья, которой нравится быть вместе. Именно это делает нас Первыми и вдохновляет на новые свершения.