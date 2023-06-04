Миссия - защищать детей

Фото: Лента новостей Мелитополя

Много десятилетий наша страна вместе со всем миром отмечает 1 июня День защиты детей. Но можно сказать, что в этом году у праздника особый характер и смысл.

За широкой спиной бойца

Фактически День защиты детей - 2023 - это профессиональный праздник героев спецоперации. Ведь защищать - их работа. Сколько уже сделали российские солдаты и офицеры, чтобы у мальчишек и девчонок, которые еще недавно вынуждены были прятаться в подвалах от снарядов украинских неонацистов, было детство! И готовы сделать еще больше. Потому что кто защитит ребенка, если не солдат? Российский солдат. И это принципиально. Ведь украинские люди в военной форме, начав в 2014-м обстреливать Донбасс, к сегодняшнему дню лишили жизни 130 детей, еще 444 получили ранения в обстрелах мирных городов и сел. Такие цифры озвучил недавно глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Это - самое страшное преступление киевского режима, но не единственное. Власти Украины сознательно растили в умах подрастающего поколения смуту, путали их, обманывали, чтобы в итоге те перестали отличать правду от лжи, белое от черного. Можно только догадываться, как сказались на детской психике такие эксперименты.

Российская армия встала на защиту детей в прямом смысле слова. Так же как во время Великой Отечественной их деды и прадеды, сегодня военнослужащие - отцы, дяди, старшие братья - каждый день рискуют жизнью на СВО, оберегая детство, а значит, наше будущее от издевательств и уничтожения. Для российского бойца нет чужих детей. Даже в пылу боев, когда каждый упавший с неба снаряд ВСУ может стать последним и забрать жизнь, российский солдат в первую очередь спасает детей, невольно попавших в зону обстрела. А про то, что украинский режим не гнушается целиться по мирным гражданам, это и говорить не нужно. Известно всем.

Вывести ребенка из зоны поражения подальше от опасности, надежно прикрывая собой, успокоить, вселить уверенность - кажется, что такой «код» чести у российских военных в крови. Он зародился сотни лет назад и работает сейчас. А детей - их не обманешь. Они чувствуют и понимают, кто их настоящий защитник, а кто лишь делает вид.

Может быть, поэтому и летят со всех уголков страны сотнями детские письма на передовую. И пишут все, от малышей в детсадах и первоклашек - печатными буквами, до выпускников-старшеклассников. «Здравствуй, солдат! Возвращайся с победой!»

Монумент «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке стал символом освобождения народов Европы от нацизма. Нынешнему поколению российских воинов вновь выпало сражаться с последователями нацистов за светлое будущее наших детей.

Добрые письма

Свою акцию «Добрые письма» запустило в апреле и российское движение детей и молодежи, которое в прошлом году получило название «Движение Первых». Почти за два месяца в рамках акции десятки тысяч детских писем и рисунков получили военные, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Письма не именные, дети пишут просто на передовую, а там уже детские послания с добрыми словами поддержки раздают бойцам. Кто-то потом носит их с собой как талисманы, кто-то перечитывает по много раз и мыслями оказывается дома, со своей семьей.

Каждый день в разных уголках страны дети берут в руки ручки и карандаши, чтобы написать послание бойцам. Всех примеров даже не перечислить. Вот лишь несколько последних. 26 мая, например, слова поддержки на передовую отправились из школы № 2 города Светлограда Ставропольского края. В на следующий день к акции присоединись ученики гимназии № 1 Кирово-Чепецка Кировской области и средней школы города Городище Свердловской области.

- Ребята пишут письма поддержки защитникам. В них они рассказывают о своей жизни, делятся мечтами, желают скорейшего возвращения, - рассказали учителя городищенской школы. - Ученики 1, 3, 5-го классов в последние дни учебы написали письма для солдат СВО. Все талисманы и письма передаются в наш ДК. Там формируются и отправляются посылки.

А ребята из школы № 39 Калининграда даже получили от бойцов ответы на свои послания, которые в зону СВО передал спецназовец из отряда «Ахмат» Максим К. Бойцы записали для каждого автора письма короткое видеообращение со словами благодарности.

«Привет, Николай. Я из Первоуральска Свердловской области. Ты написал: «Я желаю, чтобы вы поскорее вернулись на родину. Победа - за вами. Тепла и здоровья! Россия - вперед!» Спасибо! Победа - за нами! Учись хорошо», - сказал на видео один из бойцов. И таких роликов с десяток. И на каждом - самые добрые пожелания детям от их защитников.

КСТАТИ

На 1 и 2 июня назначен большой фестиваль «Движения Первых». Он пройдет во многих городах, но главная площадка - ВДНХ в Москве. Здесь будет много мастер-классов, музыки и концертов звезд. А участники проекта «Хранители истории» и организации МЫВМЕСТЕ. ДЕТИ расскажут, какую патриотическую работу проводят школьники. На фестивале будет много всего, но на специальной площадке тоже можно будет написать письмо бойцам в зону СВО и сразу же отправить. Эти письма у вас, дорогие бойцы, будут уже очень скоро.