Наше главное богатство

Спортзал ДЮСШ в Торезе.

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО РАБОТЫ

День защиты детей, 1 июня, - негромкий, но важный праздник. За подрастающим поколением - будущее. Заложить для него прочный фундамент - вот главная задача сегодняшнего дня. Качественное образование и медицина, доступные досуг и спорт - главные направления. И делается по каждому из пунктов многое: шаг за шагом, ступенька за ступенькой. В ДНР результаты уже видны.

- Одна из важных задач Стройкомплекса России - обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к объектам образования и комфортные условия пребывания в них. Это касается и образовательной инфраструктуры новых регионов, - заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. - В первую очередь строители закрывают тепловой контур зданий, то есть ремонтируют кровли, меняют окна, двери и инженерные системы. Затем проводят комплексные работы по отделке фасадов и внутренних помещений, а также электромонтажные работы, благоустраивают территории и устанавливают спортивно-игровые площадки.

В ДНР за прошлый год благодаря помощи шефов-регионов восстановили 114 школ и 87 детских садов.

- Также отремонтировали и возвели 252 учреждения культуры и спорта, - сообщили «Комсомолке» в правительстве ДНР. - Среди них: Дворец детского творчества и Центр культурного досуга в Волновахе, Дворец детского творчества и специализированная детская спортивная школа олимпийского резерва в Донецке, три детских площадки в Докучаевске, культурно-досуговый центр в Кировском, ДЮСШ и Центр культуры «Снежинка» в Снежном, ДЮСШ № 2 и шесть детских спортивных площадок в Торезе, бассейн и 11 детских спортивных площадок в Харцызске.

Ирина Петрова.

- Родители всегда хотят лучшего для детей. И я очень рада, что такую же позицию занимают наши власти. Чем лучше и новее школа и садик - тем лучше ребенку. Конечно, когда школьники приходят в отремонтированную школу, сидят за красивыми партами - как будто и учиться больше хочется, - признается председатель родительского совета города Дебальцево Ирина Петрова. - В ДНР начиная с 90-х годов детским учреждениям не уделялось никакого внимания. Сейчас мы вернулись в родную Россию. И уже за такой короткий промежуток времени видны такие значительные результаты.

«УСПЕХ СТРАНЫ - В РАСКРЫТИИ ТАЛАНТОВ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ»

На этот год в планах и в работе - 88 школ, 60 детских садов, 263 культурных и спортивных объекта. Продолжается ремонт в детской поликлинике Ясиноватой, а в Тельмановском районе завершается восстановление Староигнатьевской школы, где всего за полгода московские подрядчики отремонтировали крышу, заменили окна и инженерные сети, навели красоту внутри.

Восстановление школы в Тельмановском районе.

- Для безопасности учеников и педагогов обеспечили объект системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией, - говорят в правительстве республики. - Школа получилась современной, светлой и уютной. И сегодня здесь с удовольствием учатся 86 мальчишек и девчонок.

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА - ПОДГОТОВИТЬ ШКОЛЫ К 1 СЕНТЯБРЯ

В Харцызске нижегородские строители продолжают ремонтные работы в гимназии «Доминанта». В Амвросиевском районе специалисты из Амура восстанавливают детский сад «Теремок» и шесть школ. Благодаря поддержке Приморского края в Торезе работа кипит на территориях сразу двух детско-юношеских спортивных школ и двух культурных объектов города, среди которых и клуб имени Пушкина в поселке шахты «Объединенная», который более полувека не видел ремонта.

ДК Пушкина приводят в порядок.

- Для нескольких поколений жителей поселка шахты «Объединенная» этот клуб - место особенное, любимое. Здесь расположена библиотека, работают вокальные и танцевальные студии, кружок рукоделия, - подчеркивают в правительстве региона. - Поэтому строители постарались так организовать свои работы, чтобы творческая жизнь торезской детворы не останавливалась ни на миг.

В Мариуполе за восемь месяцев построили и сдали в эксплуатацию детский сад «Невский», рассчитанный на 150 детей, в котором военстроевцы продумали все до мелочей, также продолжается строительство трехэтажной современной школы на 1100 учеников. Это трехэтажное здание с цокольным этажом. В нем расположатся учебные классы, лаборатории физики, биологии, авиамоделирования, кабинеты труда и киберспорта. Предусмотрено два спортзала, актовый зал на 550 зрителей. На улице - стадион, отдельное поле для мини-футбола, спортплощадки, полоса препятствий.

Детский сад «Невский» в Мариуполе.

Сейчас в городе специалистами публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» продолжается восстановление более 200 объектов инфраструктуры детства.

- К настоящему времени готовность большинства объектов уже превышает 50 процентов, - говорят в пресс-службе компании. - Несколько школ и детских садов специалисты успели восстановить ко Дню защиты детей 1 июня. До начала учебного года планируется завершить восстановление еще 40 образовательных учреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УЧЕБА

Завершившийся учебный год большинство школ ДНР проводили в дистанционном формате. Такая мера вызвана вопросами безопасности, ведь города республики продолжают находиться под обстрелами украинских боевиков. Для учителей, детей и родителей это острая тема. Нюансы обучения в новом учебном году обсуждались в Донецке на круглом столе «Единой России». В частности, подняли тему перехода на очные или смешанные форматы обучения в районах, где это представится возможным.

- Единого рецепта для каждого города не будет, - подчеркнула и. о. министра образования ДНР Ольга Колударова. - Но пути создания условий для обучения мы должны искать. Нужно проработать вопрос трех форматов обучения: очного, комбинированного и дистанционного.

При этом в Горловке, Ясиноватой и некоторых районах Донецка проводить очные занятия небезопасно.

- Роскошь общения педагога и ученика ничто не заменит, но наш город находится очень близко к линии соприкосновения, у нас ежедневные обстрелы, и все учебные учреждения подвержены обстрелам, - говорит директор Ясиноватской школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Ольга Безуглая. - Кроме как дистанционный формат обучения, мы больше не видим выхода, потому что это связано с безопасностью жизни и здоровья детей.

На очное обучение перейдут те школы, которые будут к началу сентября находиться в зоне безопасности.

- Решение примем с учетом мнения родителей, среди которых будет проведено анкетирование, - отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.