Александр Масляков и две команды Высшей лиги КВН выступили в ДНР

Звезды КВН выступили перед участниками специальной военной операции. Фото: ОНФ

Ведущий Премьер лиги КВН Александр Масляков (младший) и команды Высшей лиги клуба «Ровеньки» и «Русская дорога» выступили в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили ДАН в пресс-службе регионального исполнительного комитета Общероссийского Народного фронта в ДНР.

- Народный фронт организовал визит и концертную программу двух команд Высшей лиги КВН для жителей Республики и участников специальной военной операции (СВО). В честь праздника в ДНР с развлекательной программой прибыли две команды Высшей лиги КВН — «Ровеньки» и «Русская дорога» и ведущий Премьер-лиги Александр Масляков, — сказано в сообщении

Звезды КВН выступили перед детьми. Фото: ОНФ

Отмечается, что для школьников праздник был организован ко Дню защиты детей. По данным пресс-службы, выступления прошли 1 и 2 июня на юге региона — в Мариуполе, Мангуше и Новоазовске. Команда «Русская дорога» из Армавира и Александр Масляков впервые посетили ДНР.

Напомним, что в марте 2021 года Юго-Восточная лига была включена в состав Международного союза КВН.

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