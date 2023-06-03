Из-за повышения уровня воды в реке Миус подтоплены мост и несколько придомовых территорий в ДНР

Сотрудники МЧС расчищают русло реки, где после обильных дождей поднялся уровень воды. Фото: МЧС ДНР

Низководный мост и три придомовые территории подтоплены на востоке ДНР вследствие увеличения уровня воды в реке Миус после дождей. Угрозы дальнейшего подтопления нет. Сотрудники МЧС расчищают русло реки. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Первого июня в связи с обильными осадками на территории ЛНР произошел подъем уровня воды в Штеровском и Яновском водохранилищах, а также Грабовском, которое частично расположено в ДНР. Это послужило причиной сброса воды в бассейн реки Миус и повышения ее уровня на гидрологическом посту в селе Дмитровка Шахтерского района. Для расчистки русла реки задействованы аварийно-спасательная техника и личный состав подчиненных подразделений МЧС ДНР, — сказано в сообщении МЧС.

Отмечается, что сотрудники МЧС расчищают реку от завалов деревьев и прочей растительности, твердых бытовых отходов.

Сотрудники МЧС расчищают русло реки, где после обильных дождей поднялся уровень воды. Фото: МЧС ДНР

- Второго июня зафиксировано затопление низководного моста и подтопление трех придомовых территорий. Дополнительная информация не поступала, — рассказали в МЧС. — Угрозы дальнейшего распространения подтопления не отмечается.

Для приема людей был развернут пункт временного размещения (ПВР). Пока желающих эвакуироваться в ПВР нет. На данный момент фиксируется снижение уровня воды.

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