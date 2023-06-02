В Макеевке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины, ранен ребенок

Трагедия произошла на улицах Таймырской и Гагарина. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 2 июня, в городе-спутнике Донецка - Макеевке - в результате обстрела ВФУ погибли две женщины, ранен ребенок. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) вели огонь по поселку Лесной Червоногвардейского района города.

- Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Таймырской, 76 погибла женщина 1959 года рождения, ранена девочка 2019 года рождения. По ул. Гагарина, 6 погибла женщина 1974 года рождения, - говорится в сводке экспертов СЦКК.

По данным ведомства, в Червоногвардейском районе Макеевке зафиксированы повреждения здания магазина на улице Гагарина. На улице Таймырской, 76 поврежден частный жилой дом.

С 09.50 по 10.15 Червоногвардейка три раза была под обстрелом ВФУ. Противник наносил удары из реактивной и ствольной артиллерии.

Напомним, что 1 июня украинские боевики выпустили по ДНР около 575 снарядов и ракет. Под обстрелами оказались Донецк, Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Новотроицкое, Ольгинка и Владимировка. Трое мирных жителей погибли, еще четверо - ранены.

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