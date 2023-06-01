В ДНР и ЛНР увековечат подвиг Шахтеров-Защитников Донбасса

Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко рассказал «Комсомолке» о том, какие памятники будут открыты в 2023 году. Фото: РВИО

В Донецкой и Луганской Народных Республиках увековечат подвиг шахтеров, которые как в 1941, так и в 2014 году не задумываясь встали на защиту родной земли. Об этом «Комсомолке» рассказал заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Овсиенко отметил, что мемориалы Героям Шахтерам - Защитникам Донбасса будут созданы в местах, где во время Великой Отечественной войны формировались шахтерские дивизии Донбасса - в Донецке, в Луганске и в Славянске (после полного освобождения). Обелиски выполненят в едином стиле, чтобы связать города и поколения общей памятью о подвиге их земляков в борьбе с нацизмом.

- Рядом с обелисками будут установлены информационные стелы с именами героев, историей создания дивизий и их боевого пути, - говорит Николай Овсиенко.

Чтобы проникнуться образом Шахтера-Защитника Донбасса заместитель Председателя Российского военно-исторического общества с официальным представителем организации в Новороссии Вадимом Лобиным решили посетить самую глубокую шахту в Европе - «Шахтерскую-Глубокую» (ее глубина 1400 метров).

Чтобы проникнуться образом Шахтера-Защитника Донбасса Николай Овсиенко с Вадимом Лобиным решили посетить самую глубокую шахту в Европе. Фото: РВИО

Чтобы проникнуться образом Шахтера-Защитника Донбасса Николай Овсиенко с Вадимом Лобиным решили посетить самую глубокую шахту в Европе. Фото: РВИО

- Когда видишь, насколько это тяжелый труд, сразу по-другому воспринимаешь облик Шахтера-Защитника Донбасса. Это действительно героические люди! – говорит Овсиенко. - Они составили основу ополчения в 2014 году, а сейчас они составляют основу промышленного потенциала Донбасса. Шахтерский труд поистине заслуживает уважения. Потому что, во-первых, это очень тяжелая работа. Во-вторых, такой труд требует сплоченности коллектива и ежеминутной готовности к любым неожиданностям. Именно эти качества, наравне с мужеством и отвагой, помогли защитникам Донбасса в борьбе за свободу родной земли и право говорить на русском языке.

Открытие памятников приурочат к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Из истории

Образование шахтерских дивизий началось уже в первые дни Великой Отечественной войны. В приказах Наркома обороны и командующего войсками Харьковского военного округа говорилось: «боевые расчеты строевых частей укомплектовать исключительно за счет призываемых из запаса обученных военнообязанных шахтёров младших возрастов по соответствующим военно-учетным специальностям».

Было сформировано три стрелковых дивизии: 393-я в Славянске, 383-я в Сталино (Донецк) и 395-я в Ворошиловграде (Луганск). Весной 1941 года в Ворошиловграде была сформирована 214-я стрелковая дивизия, героически сражавшаяся в битвах за Смоленск и Москву и полностью погибшая во время Вяземской оборонительной операции.

Бойцы-шахтеры стояли на своих рубежах до конца, проявляя беззаветное мужество и стойкость.

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