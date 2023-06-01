Дороги в ДНР будут ремонтировать по четкому плану, в установленные сроки

Дорожную сеть отремонтируют по единому стандарту. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Росавтодор и Республика подписали меморандум о пятилетнем плане развития автодорог.

К 2027 ГОДУ ПРИВЕДУТ В НОРМУ НЕ МЕНЬШЕ 85 % ОСНОВНЫХ ДОРОГ

- Это означает, что работы на дорожной сети в Республике будут осуществляться согласно четкому плану и в установленные сроки, - отметил Денис Пушилин.

Дорожную сеть отремонтируют по единому стандарту. Фото: Администрация Главы ДНР

По его словам, до 2027 года не меньше 85 процентов дорог опорной сети должны быть приведены в нормативное состояние согласно востребованности и загруженности конкретных дорог. К 2025 году будет обеспечено содержание 6289,9 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1536,6 км дорог местного значения. Запланирован ремонт на 112 участках (173,1 км) улично-дорожной сети в семи городах ДНР.

Дорожную сеть отремонтируют по единому стандарту. Фото: Администрация Главы ДНР

ДОРОЖНУЮ СЕТЬ ОТРЕМОНТИРУЮТ ПО ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ

В состав опорной сети автомобильных дорог войдут трассы общей длинной 618 км, которые имеют стратегическое значение для региона.

Дорожную сеть отремонтируют по единому стандарту. Фото: Администрация Главы ДНР

- Все работы будут синхронизированы с мероприятиями, направленными на развитие транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», а также с учетом развития дорожной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна, и взаимосвязаны с программами развития опорных сетей соседних регионов нашей страны, - подчеркнул глава региона.

Дорожную сеть отремонтируют по единому стандарту. Фото: Администрация Главы ДНР

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