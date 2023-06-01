Советы психотерапевта жителям ДНР: при обстрелах ВСУ страхом можно и нужно управлять

Эксперт рекомендует соблюдать информационную гигиену и меньше читать плохие новости в соцсетях Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Обстрелы ВСУ не прекращаются и те жители ДНР, которые не переехали в другие регионы России, сталкиваются с проблемой: как побороть беспокойство и страх, ведь прилет украинского боеприпаса непредсказуем? «Комсомолка» обратилась за советом к донецкому психотерапевту, кандидату медицинских наук Виктору Смирненко.

- Чтобы беспокойство и страх не превратились в панику, нужно признать сам факт непредсказуемости украинских обстрелов. Потом можно принимать меры по стабилизации своего эмоционального состояния, - заявляет эксперт.

Сейчас с эмоциями работать можно, но сложнее

- Страх в принцип можно побороть?

- Давайте сразу разделим тревожность (беспокойство), собственно страх и панику. Тревожность – это когда мы ворочаемся ночью и думаем, что будет с карьерой, не сократят ли зарплату, а то и должность. Тревожится можно о том, где вот уже несколько часов пропадают дети, не завелся ли у жены любовник и т.п.

В обычной жизни страх более конкретен: вы вечером возвращаетесь с работы и видите перед подъездом пьяную агрессивную кучку молодежи. В этот момент, если вы не профессиональный уличный боец, вы испытаете страх. Его можно преодолеть: несколько глубоких вдохов, прямая спина, спокойное выражение лица.

Страх обстрела – другое дело. Это нельзя свести к тревожности, даже если рядом с вашим домом ничего не разрывается. Это другое.

Я бы сравнил это с чувствами первобытного человека, когда видит на тропинке, ведущей к его хижине, отпечатки большой когтистой лапы. С этой эмоцией работать можно, но сложнее.

- А сами вы как справляетесь?

- Я разделяю страх перед обстрелом, тревожность по поводу возможной инвалидности и переживания, когда действительно рядом рвутся снаряды или раскрывается кассета РСЗО.

В последнем случае помогает здоровая агрессия – громко крикнуть нечто вроде «Твою дивизию!!!» или резко выразиться, в как говорится, в классической русской манере, и тут же, не теряя времени, отступать под стены зданий или в близлежащее убежище.

Как нам объясняли на специальном инструктаже, главное не метаться туда - сюда по улице или зданию с большими окнами (больнице или зданию администрации). Т.е. нужно не поддаться панике.

Если в панике близкий человек

- А если все же запаниковал, например, близкий человек, или коллега. Что делать?

- Уложите на пол или на асфальт и удерживайте на месте. Стрелять перестанут, с усилием поднимайте его или ее – и в укрытие.

- Страх перед возможным обстрелом можно преодолеть?

- Прежде всего, нужно помнить, что и тревога и страх – нормальные защитные реакции психики. Главное, чтобы они не захлестывали с головой.

Например, тревожность поднимет с постели, когда не хочется вставать и идти на работу. Страх еще более древнее чувство, которое роднит нас с приматами и другими животными. Представьте, что идете по саванне и видите полосатый хвост, свисающий с ветки. Что это, затаившейся леопард или какая-то диковинка? Страх заставит вас действовать немедленно.

Другой вопрос, что в животном мире реакция на страх двояка: замри (спрячься, затаись) или беги. Чистые хищники (львы, тигры, барсы) могут сразу атаковать. В мире людей такие сценарии не слишком адаптивны, нужны более сложные комбинации эмоциональных и рациональных.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА

Совет 1. Информационная диета

Читайте сводки в соцсетях только перед тем, как планируйте выйти из дома или с работы. Чем больше потреблять (т.е. читать) описаний очевидцев, тем сильнее будет тревожность. Запаниковать можно от звука проезжающего автомобиля (карбюраторная автотехника, которой сейчас в избытке в ДНР, может издавать резкие хлопки в движении – Ред.).

Совет 2. Будьте туристом в родном городе.

Когда опытные туристы отправляются в путешествие, они прорабатывают маршрут. Потом информируют о нем родственников (если идут в труднодоступные места, то и местное МЧС) и договариваются о времени и способе выйти на связь.

Поступайте также: собрались в обстреливаемый район (в Донецке, Горловке, Ясиноватой они все такие, в Макеевки самый непростой для посещения Червоногвардейский), составьте маршрут и предупредите родных, когда ждать вашего звонка. Должно быть основное время связи и запасное. Это снизит тревожность и у вас, и у них.

Совет 3. Интересуйтесь архитектурой.

Придя в современное многоэтажное офисное здание, выясните не только местонахождение туалета, но и выходы на лестницу, и ведет ли она на подземный паркинг. В больницах нужно смотреть на надписи «Убежище» и потратить пару минут, чтобы выяснить, куда указывается стрелка.

Совет 4. Статистика на вашей стороне.

В Донецке сотни тысяч людей едут по делам. Единицы попадают под обстрел – правда, каждый день. Но ведь остальные добираются нормально. Так что без паники. Статистика на вашей стороне.

Совет 5. Символическая счастливая вещь – ваш союзник.

Когда в юности я отправлялся на экзамен, всегда брал с собой определённую карманную икону. Это придавало уверенности. Другие студенты одевали «счастливые вещи», ловили «Халяву» в зачетки перед экзаменом и т.п.

Символическая счастливая вещь – очень простой и древний метод повысить самоконтроль. Если ваша психика не протестует против этого метода (бывают такие издержки воспитания) – используйте его.

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