Жители Донецка стали чаще сталкиваться с агрессивными стаями собак: эксперт советует, что делать

Стаи собак можно встретить повсюду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецке и других городах ДНР повсюду бродят стаи собак, под час довольно агрессивных.

- Я люблю животных, но когда моя жена на днях вернулась домой вся в слезах и трясясь от страха – понял, что в городе нужно что – то делать, - рассказывает Аран Алоян. – Напала стая, порвали куртку, выхватили пакет с рыбой. Теперь я ее одну не пускаю, провожаю к работе, встречаю. Эти собаки не дикие, их подкармивали люди. Видно, плохо кормили.

Люди помогают расти числу бесхозяйных псов

Многие наши читатели считают, что такое обилие бросающихся на людей «четвероногих друзей» связано с глобальной для ДНР проблемой не вывоза бытового мусора. Так ли это, мы спросили у нашего донецкого эксперта, кандидата биологических наук Владимира Еремеева.

- Груды бытового, в том числе съедобного для животных мусора – это всегда плохо. Жили бы мы в Сибири или на Дальнем Востоке с такими завалами, к нам бы и бурые медведи ходили в гости.

Что касается собак – мусор для них не главное. Другое дело, подкармливающие их доброхоты, которым наука присвоила официальный термин «опекуны».

- Бродячих собак действительно стало больше?

- Прежде всего, давайте разделим категории злобно лающих псов. Настоящую бродячую собаку редко увидишь днем. Это маленькие стаи, людей они, как правило, избегают, но могут охотиться на их питомцев, например, на цепных псов или четвероногих дачных охранников. Они по поведению ближе к волкам, чем к собакам.

А вот кого мы чаще всего видим, и кто нас и укусить может при определенных условиях – это совсем другой, но очень распространённый тип бесхозяйных собак. Их называют в научной литературе «охраняющие территорию, прикормленные» или «собаки сторожей».

Основные места обитания групп животных (в стае обычно от 5 до 20 особей разного пола и возраста) - близ городских складов, промзон, рынков. Назвать их бродячими нельзя, они имеют территорию и ее агрессивно защищают. И у них, что очень важно, есть контакт с определёнными людьми. Есть логово, так называемая «дневка» (названая по аналогии с волками, биологи сначала пристально изучали именно их, а потом собаки просто унаследовали часть терминов).

«Собаки сторожей» служат какому-то образу хозяина в своей собачье голове. Пять человек собаку подкармливают, допустим, она из них строит себе стаю (по-другому, как через образ стаи, воспринимать окружающую действительность они не могут), находит свое место в ней, встраивает в воображаемую с людьми стаю своих сородичей и как-то себя ведет. Бывает, что и агрессивно.

В мягкой форме они облаивают чужих. В жесткой – бросаются и рвут клыками. Особенно, если чувствуют страх, люди от них бегут. Часто страдают женщины и дети, которых легче испугать.

В появлении таких стай однозначно виноваты люди, которые их прикармливают.

Жалость - плохой советчик

- Но ведь они так жалостливо выпрашивают корм, виляют хвостом. Хозяин бросил, как же не покормить?

- Домашние питомцы долго на улице не выживают. Исключения есть, но это именно исключения. Месяц-другой и они погибают. Но могут успеть внести свой вклад в генофонд. Но чаще всего «собака сторожей» с признаками породистой – это полукровка: кто-то выпустил откормленного на домашних харчах кобеля, когда рядом была самка, что называется, «в поре детопроизводства», он ее отбил у стаи ухажеров и оплодотворил.

Попытки взять таких полукровных собак себе в дом оборачиваются массой проблем. А вот если таки, сжалились, «усыновили» нового питомца, и он ведет себя почти нормально – поздравляю, была подобрана действительно брошенная кем-то собака, в тот период, пока были силы конкурировать с другими за еду. Так везет не всем – не каждой собаке и не каждому опекуну.

- А что, собаке, которая родилась на свободе, не нужен дом?

- Ей нужен регулярный корм и безопасность. А еще она сама на свободе решала, как себя вести. А тут, в дождь иди гулять, (предпочла бы спать, справляя физиологические нужды в ближайшем углу подвала), не стерилизованные особи тянутся за своими инстинктами, а хозяину на работу… в общем, справится можно. Если опыт есть. Но будет непросто. Возьмете в квартиру, ремонт будет не меньше пару раз в год.

У агрессии есть причины

- Собака на свободе, ее кормят. Почем же она бросается на людей?

- Они территориальные животные и защищают свою территорию. Кроме того, они ориентированы на «стаю людей» или одного человека, который их кормит, и выслуживаются, прогоняя, посторонних. Обычно псы очень агрессивно защищают щенков.

Вы идете мимо лежки по своим делам, пересекаете невидимую границу «дневки» и следует нападение. Показалось собаке, что вы несете угрозу щенкам.

Есть еще момент. Подкармливающий опекун может быть психически неадекватным: одиноким пенсионером с развивающимся возрастным слабоумием, деградирующим алкоголиком, психически больным. Особенно эта проблема остро стоит у нас, в ДНР, когда не хватает ни мест в спецбольницах, ни лекарств, ни врачей. Такие могут натравливать молодых собак на чужих, учить их агрессивному поведению без причины. Я сам был свидетелем такой сцены, когда мужчина свою крупную овчарку натравливал на стаю других собак и получал удовольствие. А рядом люди просто не могли пройти, поскольку разозленная стая кидалась на каждого.

Иногда сторож просто натаскивает несколько собак, чтобы переложить на них охрану вверенного объекта. Но кто сказал, что для собаки условный забор склада – это вся ее территория, а асфальт за ней – нет? Псы вылезают в прокопанный лаз или под воротами и бросаются на чужих.

- Но бывают и просто агрессивные животные. Их же нельзя сбрасывать со счетов?

- Среди собак, действительно, бывают крайне агрессивные породы и отдельные особи. Их нужно изымать из мест их обитания. Самое страшное, если самка сама натаскивает щенят бросаться на людей, фактически на нас охотится. Здесь вырастают настоящие монстры, но это редкое явление.

- Понятно, есть истинные бродяги, есть собаки сторожей. А еще какие разновидности?

- Бывают специализированные попрошайки. Даже если у них есть стая (чаще семейная группа), они рассыпаются и бродят далеко от логова, выпрашивая еду у людей и роясь в помойках. Такие могут быть агрессивны, если неожиданно выйти на самку со щенками, т.е вторгнутся на «дневку». Ну или бешенного грызуна повстречают на своем пути и он их покусает.

Бешенный пес ничего не боится, крайне опасен и при виде животного с текущей изо рта пеной, лихорадочным видом и висящей клочками шерстью – надо звонить и в МВД, и в МЧС. Звоните даже в райадминистрацию по знакомым телефонам. Поднимайте тревогу, ибо бешенство в ДНР есть, этот вирус легко передается людям при укусах, это чревато смертью, если вовремя не получить медпомощь.

ВАЖНО

Семь советов при нападении собак

1 Сохраняйте спокойствие.

2 Не поворачивайтесь к стае спиной, медленно отступайте.

3 Если агрессию проявляет одиночное животное, можно сделать несколько угрожающих шагов в его сторону или нагнуться и сделать вид, что вы подняли с дороги камень и выполнить замах.

4 Можно отдать несколько команд: «стоять», «лежать», «место», «фу».

5 Помните, что даже треск электрошокера обычно отпугивает даже стаю псов. Как и примененный (в упор) перцовый баллончик.

6 В крайнем случае, если ничего не помогает, медленно отступайте вдоль забора или стены здания. Выставьте перед собой сумку или зонт. Громко зовите на помощь. Бросайте камни или палки.

7 Самое главное – от собак нельзя убегать! Тогда вас обязательно догонят, повалят и покусают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знаменитый виолончелист Глеб Степанов: Для жителей ДНР эмоции и чувства, которые передаёт музыка, жизненно необходимы.

Музыкант с мировым именем посещает республики Донбасса с 2015 года (подробнее).