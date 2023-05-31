Денис Пушилин: Найден стратегический инвестор для «Азовстали»

В Мариуполе и других промышленных центрах ДНР ожидаются большие перемены. Фото: НМ ДНР

Найден стратегический инвестор, который займется обустройством территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, выступивший на расширенной коллегии Минпромторга РФ.

- После разминирования, которое закончится к лету следующего года, начнем работу на территории «Азовстали» — есть стратегический инвестор, — написал в своем телеграм-канале Пушилин. - Есть планы развития Мариупольского морского порта, Азовского судоремонтного завода, Харцызского трубного завода и других предприятий.

Руководитель региона отметил, что власти ДНР эффективно взаимодействуют с Минпромторгом России в вопросах восстановления промышленного потенциала, выстраивания кооперационных связей с российскими предприятиями, гармонизации законодательства.

- В июне начнет работать создаваемый при поддержке Минпромторга РФ Региональный фонд развития промышленности, на эти цели выделен 1 млрд рублей. Сейчас у нас работают порядка 230 промышленных предприятий, на которых трудятся 34 тысячи жителей Республики. Примерно 100 предприятий простаивают из-за вопросов безопасности, но их работа – дело времени, - рассказал Денис Пушилин.

Также с Минпромторгом РФ прорабатывается механизм финансирования предприятий, пострадавших от обстрелов, таких в ДНР на данный момент 52.

- Уверен, что при такой поддержке на федеральном уровне, несмотря на все внешние вызовы, мы создадим для наших предприятий максимально благоприятные условия, — заключил руководитель Республики.

Ранее председатель правления ГК «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко заявлял, что «Азовсталь» передана в их управление. Первоочередная задача на объекте — разминирование, затем — технико-экономический аудит. Меткомбинат будут очищать от взрывоопасных предметов поэтапно, до конца текущего года объект может получить статус создаваемого индустриального парка. Также сообщалось о планах создать экотехнопарк на территории предприятия в месте, где сейчас находятся шлаковые отвалы. Сами отходы производства намерены переработать.

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