Морской пехотинец ВСУ получил 23 года колонии за убийство в спину мирного жителя в Мариуполе

Худоба во время следственного эксперимента рассказал о своих действиях. Фото: СКР

Морской пехотинец 36-й бригады ВСУ Ян Худоба получил 23 года колонии за убийство в спину мирного жителя в Мариуполе. Приговор украинскому военнослужащему вынес Верховный суд ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

- Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора военнослужащему вооруженных сил Украины Яну Худобе, проходившему военную службу в войсковой части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты вооруженных сил Украины) в должности снайпер, - говорится в сообщении.

Установлено, что с 24 февраля по 12 апреля 2022 года Худоба совместно с сослуживцами исполнял обязанности военной службы на территории города Мариуполя. 18 марта 2022 года, вооруженный снайперской винтовкой «Зброяр Z-10» и находясь вблизи учреждения для временного пребывания детей дошкольного возраста, Худоба увидел следовавшего по улице Гонды безоружного мужчину. Он был одет в гражданскую одежду без внешних признаков принадлежности к какой-либо из сторон вооруженного конфликта.

В целях демонстрации своего превосходства и запугивания местного населения, по мотивам идеологической и политической ненависти Худоба выстрелил мужчине в спину, в результате пострадавший упал на проезжую часть. Далее Худоба подошел к нему и, видя, что потерпевший жив, произвел в него еще один выстрел. От полученных огнестрельных ранений в области груди и живота мужчина скончался на месте.

Худоба полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды).

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