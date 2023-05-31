Боевик «Азова»* получил пожизненное лишение свободы за убийство четырех мирных жителей в Мариуполе

Кондрашев во время следственного эксперимента рассказал о своих действиях. Фото: СКР

Боевик «Азова»* (запрещенная в РФ организация) получил пожизненное лишение свободы за убийство четырех мирных жителей в Мариуполе. Верховный суд ДНР вынес приговор военнослужащему националистического полка Максиму Кондрашеву. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

- Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговор военнослужащему войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк «Азов») Максиму Кондрашеву, - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 2 марта прошлого года Кондрашев совместно с сослуживцами заступил на охрану и контроля территории, прилегающей к заводу «Азовсталь», который на тот момент удерживался вооруженными формированиями Украины. Кондрашев занял пост на перекрестке улиц Шевченко и Греческая в городе Мариуполе. Находясь на боевой позиции, он заметил двигавшийся в его направлении автобус марки «Мерседес Спринтер» с находившимися в нем мирными жителями и открыл по нему огонь. В результате полученных ранений 4 человека погибли.

В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, комплекс экспертиз и другие следственные действия, изобличающие преступные действия Кондрашева.

Приговором суда Кондрашеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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