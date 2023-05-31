Занятия прошли в игровой форме. Фото: ДРО ВСКС

Воспитанников Амвросиевской школы-интерната учили правильно оказывать первую помощь. Занятия в рамках проекта «Вместе за безопасность» прошли в игровой форме.

Занятия по основам оказания первой помощи для воспитанников Амвросиевской школы-интерната провели инструкторы Донецкого регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и Народной Дружины.

- Переступив порог интерната мы сразу ощутили атмосферу тепла и уюта, причастности педагогов и ребят к её созданию. Радостно, что дети активно включились в обучающий процесс с добровольцами, проявляли инициативу, задавали вопросы и не боялись всё попробовать на практике, – рассказала руководитель Донецкого РО ВСКС Анна Артеева.

Занятия прошли в игровой форме. Фото: ДРО ВСКС

Она отметила, что Всероссийский студенческий корпус спасателей обязательно продолжит работать с Амвросиевской школой-интернатом.

- В ближайшее время планируется создать здесь школьный спасательный отряд. Чужих детей не бывает, особенно когда речь идёт о детях, оставшихся без родительской заботы, - подчеркнула Артеева.

Также кроме полезных знаний, добровольцы вместе с Благотворительным фондом «Святогор» передали детям фрукты и сладости.

Занятия прошли в игровой форме. Фото: ДРО ВСКС

Всероссийский студенческий корпус спасателей — одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. Образована 22 апреля 2001 года. Проводит работу, направленную на обучение детей и молодежи основам безопасной жизни и спасательного дела, подготовку различных категорий граждан к действиям в сложных и чрезвычайных ситуациях, развитие добровольчества в ЧС.

В ДНР в начале нынешнего года было открыто региональное отделение ВСКС. В марте добровольцы из Донбасса прошли в Москве обучение по первоначальной подготовке спасателей.

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