Донецкий молодежный театр выступил на престижном Международном фестивале в Санкт-Петербурге

Донецкий театр принял участие в престижном Международном фестивале. Фото: предоставлено пресс-службой Донецкого РАМТа

Донецкий республиканский академический молодежный театр (ДРАМТ) принял участие в престижном Международном фестивале Театра юных зрителей имени Брянцева, который проходит с 24 мая по 1 июня в Санкт-Петербурге.

- На сегодняшний день это самая насыщенная программа за всю его историю. Театры России, Белоруссии, Армении, Ирака, Ирана, Казахстана, Сербии, Турции и Венгрии покажут свои постановки, - рассказали в министерстве культуры Донецкой Народной Республики.

Донецкий театр принял участие в престижном Международном фестивале. Фото: предоставлено пресс-службой Донецкого РАМТа

Театр из Донбасса представил на фестивале постановку «Случайный человек» по пьесе Екатерины Гуземы, режиссера Александра Лебедева. Актриса ДРАМТа Екатерина Гулай рассказала «Комсомолке», что во время подготовки к выступлению, донецкому коллективу большую помощь оказывали сотрудники ТЮЗа имени Брянцева.

- Нам сконструировали декорации, нас везде провожали, все показывали, и рассказывали, всегда находились рядом с нами, - говорит Екатерина. - Люди, которые работают в этом ТЮЗе, очень отзывчивые добрые петербуржцы.

На спектакле Донецкого молодежного театра присутствовали практически все гости фестиваля, не было лишь тех, кто после своего выступления сразу же отправился в свой родной город.

- По отзывам критиков, жюри и просто зрителей - спектакль им очень понравился, - рассказывает Гулай. - Понравилось игра, понравилась драматургия, понравились режиссерские ходы. Каждый высказался в сторону того, что моноспектакль, это очень тяжёлая работа, и что у нас он получился. Получилось держать зрителя в напряжении, в интересе на протяжении всего спектакля.

Донецкий театр принял участие в престижном Международном фестивале. Фото: предоставлено пресс-службой Донецкого РАМТа

Актриса ДРАМТа отметила, что от зала исходила очень сильная энергетика. По ее словам, складывалось ощущение, что все зрители – давние друзья.

- Чувствовалось, что каждый член этого фестиваля, каждый гость сидит с улыбкой и настроен только на то, чтобы положительно воспринимать наш спектакль и наш театр, - сказала Екатерина Гулай. Я очень надеюсь, что это не последний раз, когда мы принимаем участие в этом замечательном фестивале.

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