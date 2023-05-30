Вице-премьер ДНР: 206 советников директоров по воспитанию уже работают в учебных заведениях Республики

Лариса Толстыкина (справа) приняла участие в заседании коллегии Министерства образования и науки ДНР. Фото: ТГ/Толстыкина

Вопросы развития системы воспитания в учебных заведениях были рассмотрены на заседании коллегии Министерства образования и науки ДНР. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина, которая приняла участие в заседании.

- В настоящее время мы ведем работу по внедрению во всех образовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Уже приступили к работе 206 советников, основной задачей которых является реализация программ воспитательной работы., - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Оно отметила, что советники по воспитанию помогают сделать главный приоритет образования – воспитание – эффективнее и значимее. Планируется, что в будущем это завершит формирование единой воспитательной среды и вовлечения молодежи в общественно-полезную деятельность.

- Сегодня образование невозможно представить без двух составляющих – обучение и воспитание, они неразрывны и идут рука об руку. В Донецкой Народной Республике воспитательной работе отводится особая роль, ведь это фундамент, который определяет, кем станут наши дети, какие жизненные принципы и человеческие ценности будут в них заложены, - подчеркнула вице-премьер.

Она обратила внимание, что вопросы воспитания – это очень тонкие и чувствительные вещи. Нужно обладать не только глубокими знаниями, которые могут привлечь детей, но и быть для ребят старшими друзьями, говорить с ними на одном языке, уметь раскрывать детские таланты и способности, помогать с выбором жизненного пути и профессии.

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