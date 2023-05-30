«ZVёздный десант» под руководством заслуженного артиста России Алексея Огурцова привез на передовую «Творческие патроны»

В Донецке Алексей Огурцов (в центре) и «ZVёздный десант» встретились с волонтерами и депутатами Молодежного парламента ДНР. Фото: ОНФ

«ZVёздный десант» под руководством представителя Народного фронта, заслуженного артиста России Алексея Огурцова привез на передовую «Творческие патроны». Артисты выступили перед бойцами и передали гуманитарный груз в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!». Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Генераторы, квадрокоптеры, лекарства и многие другие необходимые вещи привезли бойцам от Народного фронта участники “ZVёздного десанта”.

- “ZVёздный десант” продолжает традиции 1941 года, когда артисты приезжали выступать именно на боевые позиции, – говорит Алексей Огурцов. – Если это блокпост на три человека или блиндаж на шесть человек – ребята будут давать концерт именно в этой землянке, в этом блиндаже.

Плюс у нас есть обязательное условие – после концерта всегда вручается гуманитарная помощь от Народного фронта и “ZVёздного десанта”.

- Сегодня здесь, в Донбассе, собралось самое лучшее, что есть в России: от людей до техники, от слов до песен, – говорит музыкант “ZVёздного десанта”, автор-исполнитель Петр Сухов, который специализируется на казачьей музыке. – Я везу сюда “творческие патроны”. Сейчас особенно полюбилась песня “Бородато”. Спрашиваешь у бойцов, как дела, они все хором отвечают: “Бородато!” У них настроение поднимается – и громят врага по полной.

Алексей Огурцов написал на гитарах для бойцов пожелания удачи и Победы. Фото: ОНФ

Вместе с ним дух бойцов поднимали “золотая скрипка России”, виртуоз Ольга Спасёнова, блогер и певица Анири, лауреат всероссийских конкурсов авторской патриотической песни Юлия Самусевич, певица, диктор на радио Любовь Полознова, лауреат Московского фестиваля имени Клавдии Шульженко, поэт-песенник Елена Ветеръ, ветеран боевых действий, который прошел вторую чеченскую кампанию, Юрий Смыслов, певец Александр Красномовец.

Музыканты привезли необходимое оборудование и вещи в легендарные подразделения “Спарта” и “Пятнашка”, а также оставили груз для подразделения “Z”, поскольку добраться к ним сейчас нельзя.

Для 155-й бригады морской пехоты “ZVёздный десант” привёз то, что нужно для оперативной медицины, лекарства, стерильные перевязочные материалы, костыли, коляску.

Следующую партию груза “ZVёздный десант” передал уже на полигоне, где тренируют мобилизованных и добровольцев, а бойцы действующих подразделений получают небольшую передышку.

От командования бригады звучат искренние слова благодарности за “птички” – квадрокоптеры, приобретённые на средства, собранные в рамках проекта Народного фронта “Всё для победы!”.

Особый груз от Народного фронта – самокаты, мячи, игрушки, кухонную технику и многое другое, целый фургон – “ZVёздный десант” привез в Харцызский детский социальный центр. Здесь живут воспитанники, которые попали в сложную жизненную ситуацию, лишены родительского попечения. Сюда же направляют детей, эвакуированных из зоны боевых действий.

- Дети нуждаются в самом необходимом. А чтобы они хорошо росли – им надо хорошо кушать, – говорит Алексей Огурцов. – Когда мы первый раз приехали, посмотрели, в чём готовят, нам стало немного не по себе. Теперь все, кто помогал Народному фронту, вы можете видеть – мы всё привезли: кастрюли, хлеборезки, овощерезки, весы. Всё, что необходимо на кухне.

В Донецке “ZVёздный десант” встретился с волонтёрами и депутатами Молодёжного парламента ДНР, самым активным вручили грамоты от Народного фронта.

Ранее на линии боевого соприкосновения “ZVёздный десант” был в апреле. Тогда артисты дали 14 концертов за три дня, в том числе для интернациональной бригады “Пятнашка”, в разведывательном батальоне “Спарта”, в донецком аэропорту, других подразделениях непосредственно на передовой под обстрелами.

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