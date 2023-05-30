Приняты законы о порядке проведения выборов в Народный Совет и муниципалитеты ДНР

В ДНР на минувшей неделе жители выбирали кандидатов от партии «Единая Россия», которые примут участие в осенних выборах. Фото: АГ ДНР

Народный Совет ДНР принял законы, регламентирующие проведение выборов депутатов законодательного собрания (Народного Совета) региона и представительных органов муниципальных образований в условиях военного времени. Документы подписаны врио Главы ДНР Денисом Пушилиным и опубликованы на его официальном сайте.

- Таким образом, Народный Совет обеспечил правовую основу для организации и проведения выборов депутатов местных советов в ДНР, депутатов Народного Совета, а также определил основные гарантии реализации конституционного права граждан на участие в управлении делами государства, - прокомментировал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

В законах сказано, что по решению избирательной комиссии ДНР голосование (включая повторные выборы), может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Также установлено четкое время на процесс волеизъявления — с 8:00 до 20:00.

Муниципальные депутаты избираются тайным голосованием, в котором могут принимать участие совершеннолетние жители муниципалитета, включая расквартированных там военнослужащих, проживавших на этой территории до призыва. Военные будут голосовать на избирательных участках.

Избирком ДНР вправе установить перечень подтверждающих личность документов, по которым можно голосовать помимо российского паспорта. Также комиссия вправе возложить ответственность за проведение выборов на один из территориальных избиркомов (ТИК), если их в муниципальном образовании два и более.

Кроме ТИКов, образовываются участковые избиркомы (УИК). Требование федерального закона об опубликовании списков избирательных участков и мест нахождения участковых комиссий не применяется.

Депутаты избираются по пропорциональной системе. Выдвигают списки кандидатов избирательные объединения — политические партии. Они же могут представить не более 5 уполномоченных представителей и до 15 доверенных лиц. В списки кандидатов могут быть включены и лица, не являющиеся членами данных партий. В поддержку списка партии должны собрать подписи избирателей — от 900 до 3000 подписей в зависимости от числа депутатов в местных советах.

Результаты выборов должны быть определены не позднее чем через 7 дней после завершения голосования. К распределению депутатских мандатов допускаются зарегистрированные списки кандидатов, каждый из которых получил пять и более процентов голосов.

Муниципальным депутатом может быть избран гражданин, возраст которого на день голосования составит 18 лет. Для депутатов Народного Совета возрастной ценз составляет 21 год. Голосовать могут граждане с 18 лет.

Депутатом НС не имеют право быть граждане РФ, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей. Есть и другие ограничения.

Народный Совет состоит из 90 депутатов, они избираются по единому республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты. Срок полномочий Народного Совета ДНР одного созыва составляет пять лет.

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