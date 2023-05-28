Завершилось предварительное голосование «Единой России» в ДНР

Предварительное голосование партии «Единая Россия» завершилось. Фото: denis-pushilin.ru

28 мая завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». В Донецкой Народной Республике в праймеризе приняли участие более 207 тысяч жителей региона, из них около четверти в электронном формате. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой народной Республики Денис Пушилин.

- Это высокая явка! – подчеркнул руководитель региона.

Пушилин рассказал, что он дистанционно с командой регионального отделения партии принял участие в церемонии начала подсчета голосов.

- Хочу напомнить о том, что Андрей Анатольевич Турчак заявлял, что мы в пятерке лидеров по количеству кандидатов в партию «Единая Россия», и это – среди всех субъектов РФ, где проводится предварительное голосование, - говорит врио Главы Республики. - Помимо электронного голосования, с 25 мая по сегодняшний день у нас было организовано выездное голосование. С 26 мая мы открыли 100 счетных участков.

Команда Донецкого регионального отделения партии приняла участие в церемонии начала подсчета голосов. Фото: ТГ/Денис Пушилин

Денис Пушилин отметил, что во время работы участковых счетных комиссий никаких нарушений не зафиксировано и поблагодарил Молодежный парламент за общественное наблюдение на участках.

- Хочу поблагодарить всех, кто принимал документы в общественной приемной, консультировал кандидатов, работал на горячей линии, готовил мероприятия, освещал ход голосования, членов комиссий счетных участков, а также всех, кто проявил активность и проголосовал! – поблагодарил Пушилин.

Команда Донецкого регионального отделения партии приняла участие в церемонии начала подсчета голосов. Фото: ТГ/Денис Пушилин

Сейчас продолжается подсчет голосов.

- Но уже завтра после заседания организационного комитета мы будем знать, кто войдет в команду «Единой России» и будет представлять партию на выборах в Народный Совет и муниципальные советы Донецкой Народной Республики, - подчеркнул врио Главы ДНР.

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