Мирная жительница пострадала от украинского обстрела в Куйбышевском районе Донецка

С начала суток в ДНР обстрелами ВСУ повреждены десятки домов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

28 мая в Куйбышевском районе Донецка (западная часть города) женщина пострадала при обстреле ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района нашего города получила ранения женщина 1950 года рождения, - написал Алексей Валерьевич в своем телеграм-канале.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в направлении Куйбышевского, Киевского и Петровского районов украинские боевики выпустили 47 снарядов образца стран НАТО калибром 155 миллиметров. С 21:00 минувших суток до 11:00 сегодняшнего дня территория города Донецка восемь раз была обстреляна украинскими националистами.

«КП» сообщала, что ВФУ за прошедшие сутки 30 раз открывали огонь по Республике, выпустив по ее территории 156 снарядов, мин и ракет. В результате в Волновахе один мирный житель погиб, еще один – ранен.

На донецком направлении противник совершил шестнадцать обстрелов из реактивной системы залпового огня, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 милиметров. На волновахском - пять обстрелов из РСЗО.

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