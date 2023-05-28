Помочь тем, кому сложно

Олег Подгорный (справа) помогает жителям Донбасса на протяжении многих лет.

Команда проекта «Неравнодушные» оказывает гуманитарную помощь людям, которые живут в городах и селах Донецкой и Луганской Народных Республик. Организаторы привозят нуждающимся продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты и другие вещи по запросам. Сейчас в рамках проекта специалисты расширили географию и помогают детям-сиротам, матерям-одиночкам, одиноким пенсионерам, инвалидам в городах и поселках не только Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Только с марта по июнь прошлого года организация отправила 30 тонн продуктов и промтоваров.

Руководитель проекта - Олег Подгорный - начал свою деятельность волонтером еще в 2014 году, когда помогал в эвакуации пострадавших жителей из ДНР и ЛНР в больницы и санатории России. После начала спецоперации работа стала еще более активной.

- Как возник проект «Неравнодушные»?

- Проект появился ровно тогда, когда к оказанию помощи жителям Мариуполя, переходящим через автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенка», стали подключаться люди разных волонтерских, религиозных организаций, политических партий и общественных движений. Волонтеры объединились в команду «Неравнодушные».

Активная работа началась именно на погранпункте, но потом она распространилась на территории таможни и нейтральной полосы - люди нуждались в срочной медицинской помощи, разыскивали родных, пытались восстановить документы. Чтобы справиться с непрерывным и все увеличивающимся потоком беженцев, был развернут волонтерский лагерь, в котором готовилась еда, раздавались продукты и вещи нуждающимся, обеспечивалась бесплатная связь, организовывалась помощь по восстановлению документов и последующая транспортировка людей в другие страны или регионы России к родственникам или в центры по приему беженцев.

Как только въезд на территорию Мариуполя для волонтерских организаций был разрешен, автоколонны проекта незамедлительно направились с гуманитарной миссией на помощь к людям. С первых дней освобождения города они привозили людям продукты питания, средства гигиены, медикаменты и все необходимое.

Волонтеры оказывают помощь жителям, которые в ней нуждаются.

- Как собралась команда проекта? Как отзываются люди, чем помогают?

- Команда в большей части - это люди с волонтерским опытом с 2014 года, все это время мы поддерживали связь между собой. Но среди впервые приехавших волонтеров появились те, кто сейчас в круглосуточном режиме на связи и решает срочные и текущие организационные вопросы, выезжает в самые горячие точки с гуманитарным грузами.

- Что больше всего тронуло за время реализации проекта?

- Много разных историй происходит. Но для меня это была новогодняя акция, когда в прифронтовых поселках, у детей просили написать письма Деду Морозу. В этих письмах дети просили о мире! Да, потом были разные просьбы про игрушки, но и такие, как инструмент для ремонта поврежденного дома, пробурить скважину для питьевой воды, восстановить сожженную конюшню, куда ходили дети заниматься до боевых действий.

- Как расширился проект на сегодняшний день? Какие возможности появились благодаря поддержке Фондом президентских грантов?

- Благодаря поддержке президентского гранта у нас появилась возможность оперативно закупать необходимые товары для формирования продуктовых наборов, средства гигиены. Появилась возможность организовать горячее питание в волонтерском центре, а это тоже очень важно для добровольцев, не отвлекаться на приготовление пищи, а заниматься работой на складе, гуманитарными выездами. Фонд президентских грантов - для нас оказался мощнейшей поддержкой для реализации проекта и в целом для помощи пострадавшему от боевых действий населению.