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Политика28 мая 2023 20:51

Помочь тем, кому сложно

Проект «Неравнодушные» получил поддержку Фонда президентских грантов
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Олег Подгорный (справа) помогает жителям Донбасса на протяжении многих лет.

Олег Подгорный (справа) помогает жителям Донбасса на протяжении многих лет.

Команда проекта «Неравнодушные» оказывает гуманитарную помощь людям, которые живут в городах и селах Донецкой и Луганской Народных Республик. Организаторы привозят нуждающимся продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты и другие вещи по запросам. Сейчас в рамках проекта специалисты расширили географию и помогают детям-сиротам, матерям-одиночкам, одиноким пенсионерам, инвалидам в городах и поселках не только Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Только с марта по июнь прошлого года организация отправила 30 тонн продуктов и промтоваров.

Руководитель проекта - Олег Подгорный - начал свою деятельность волонтером еще в 2014 году, когда помогал в эвакуации пострадавших жителей из ДНР и ЛНР в больницы и санатории России. После начала спецоперации работа стала еще более активной.

- Как возник проект «Неравнодушные»?

- Проект появился ровно тогда, когда к оказанию помощи жителям Мариуполя, переходящим через автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенка», стали подключаться люди разных волонтерских, религиозных организаций, политических партий и общественных движений. Волонтеры объединились в команду «Неравнодушные».

Активная работа началась именно на погранпункте, но потом она распространилась на территории таможни и нейтральной полосы - люди нуждались в срочной медицинской помощи, разыскивали родных, пытались восстановить документы. Чтобы справиться с непрерывным и все увеличивающимся потоком беженцев, был развернут волонтерский лагерь, в котором готовилась еда, раздавались продукты и вещи нуждающимся, обеспечивалась бесплатная связь, организовывалась помощь по восстановлению документов и последующая транспортировка людей в другие страны или регионы России к родственникам или в центры по приему беженцев.

Как только въезд на территорию Мариуполя для волонтерских организаций был разрешен, автоколонны проекта незамедлительно направились с гуманитарной миссией на помощь к людям. С первых дней освобождения города они привозили людям продукты питания, средства гигиены, медикаменты и все необходимое.

Волонтеры оказывают помощь жителям, которые в ней нуждаются.

Волонтеры оказывают помощь жителям, которые в ней нуждаются.

- Как собралась команда проекта? Как отзываются люди, чем помогают?

- Команда в большей части - это люди с волонтерским опытом с 2014 года, все это время мы поддерживали связь между собой. Но среди впервые приехавших волонтеров появились те, кто сейчас в круглосуточном режиме на связи и решает срочные и текущие организационные вопросы, выезжает в самые горячие точки с гуманитарным грузами.

- Что больше всего тронуло за время реализации проекта?

- Много разных историй происходит. Но для меня это была новогодняя акция, когда в прифронтовых поселках, у детей просили написать письма Деду Морозу. В этих письмах дети просили о мире! Да, потом были разные просьбы про игрушки, но и такие, как инструмент для ремонта поврежденного дома, пробурить скважину для питьевой воды, восстановить сожженную конюшню, куда ходили дети заниматься до боевых действий.

- Как расширился проект на сегодняшний день? Какие возможности появились благодаря поддержке Фондом президентских грантов?

- Благодаря поддержке президентского гранта у нас появилась возможность оперативно закупать необходимые товары для формирования продуктовых наборов, средства гигиены. Появилась возможность организовать горячее питание в волонтерском центре, а это тоже очень важно для добровольцев, не отвлекаться на приготовление пищи, а заниматься работой на складе, гуманитарными выездами. Фонд президентских грантов - для нас оказался мощнейшей поддержкой для реализации проекта и в целом для помощи пострадавшему от боевых действий населению.

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